Gull setter fortsatt nye rekorder

Gullfutures avsluttet onsdag med en ny toppnotering på 2.685 dollar, noe som markerte 6 positive handelsdager på rad. Torsdag fortsetter futureprisene oppover til nye høyder, det skriver CNBC.

Det er flere faktorer som kan bidra til at gullprisene fortsetter samme utvikling inn i 2025. Årets oppgang har imidlertid gjort noen optimister bekymret.

Taktisk overkjøpt

Bank of America uttalte i en rapport onsdag at gullprisen kan stige til 3.000 dollar i løpet av de neste 12 til 18 månedene. Samtidig advarte de i samme rapport at det er mulig at gull er taktisk overkjøpt.

«Til tross for positive langsiktige utsikter, peker vi på noen risikoer i dag. Prisene er 15 prosent over 200 dagers glidende gjennomsnitt. Historisk sett er avkastningen flat 1 til 6 måneder etter handel på slike ekstreme nivåer» skrives det av storbanken.

I likhet med Bank of America oppgraderte UBS-strateg Wayne Gordon sin prognose for gullprisen til 2.900 dollar, men advarer at det kan komme en kortsiktig tilbakegang.

– Selv om noen prisjusteringer virker sannsynlig på kort sikt, gitt oppgangens hastighet og omfang, har tilbaketrekninger i år vært grunne og kortvarige, sier han.