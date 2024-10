Jane Street trader fem ganger mer enn hele London-børsen

Uavhengige tradingfirmaer har lenge vært de største aktørene på det amerikanske aksjemarkedet, skriver Financial Times. «Hemmelighetsfulle» tradingfirmaer som Jane Street, Citadel og Susquehanna, utdanker tradisjonelle banker som Goldman Sachs.

Snittlønnen til en ansatt i Jane Street er 900.000 dollar, mens hos Goldman Sachs er snittet 340.000 dollar. Samtidig står Jane Street for mer enn to prosent av all trading i over 20 land.

Monsteravkastning

Jane Street sopte inn 8,4 milliarder dollar i tradinginntekter i løpet av første halvår, mens Citadel tjente rett under 5 milliarder – nesten 80 prosent årlig avkastning hos begge to, ifølge kilder til FT. Til sammenligning var Goldman Sachs best i klassen hos de tradisjonelle investeringsbankene – opp 11 prosent på tradinginntektene, ifølge FT.

Felles for disse hemmelighetsfulle firmaene er at de har kapitalisert på elektroniseringen av finansmarkedene. Jane Street trader en rekke verdipapirer: aksjer, opsjoner, obligasjoner, ETF-er, valuta, råvarer og kryptovaluta. Utover det er de svært hemmelighetsfulle – ingen alfa kan lekke ut.

I fjor sto firmaet for 14 prosent av all ETF-handel i USA og 20 prosent i Europa, totalt utgjør det 6,3 billioner dollar. FT påpeker at ETF-handelen til Jane Street utgjør fem ganger mer volum enn hele London-børsen i 2023.



«Hvis vi hadde hatt en bedre forståelse av hva Citadel gjorde, eller hva disse andre store handelsfirmaene gjorde... kunne vi hatt en informert diskusjon om hvilke reguleringer som kunne vært skreddersydd til disse risikoene. Men vi vet rett og slett ikke,» sier Dennis Kelleher, leder for interesseorganisasjonen for finansreform, Better Markets, til FT.