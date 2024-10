Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen tirsdag: 1. oktober

Investor Tom Vidar Rygh hjalp den fallerte forretningsmannen Dag Dvergsten med millionlån med pant i boligen. Men da huset ble tvangssolgt ville Dvergsten ha penger foran nesen på Rygh.

Etter mye om og men har Rygh og Retiro nå fått overført 7,3 millioner kroner etter tvangssalget av Dvergstens hjem og hovedpersonen selv sitter ikke igjen med én krone.

– Rygh mottar nå fullt oppgjør med forsinkelsesrenter etter lovens sats, sier Dvergsten til Finansavisen.

Pyramidekonge Finn Ørjan Sæles helseselskap Zinzino har bykset til all-time high etter knallsterke kvartalstall. På litt over en måned er aksjeverdiene opp 165 millioner.

Som følge av økningen har ekteparet Sæle har aldri vært rikere. Med over 9,7 millioner aksjer har de aksjer verdt 885 millioner kroner i Zinzino, mens hele selskapet nå har en markedsverdi på nær 2,7 milliarder.

Tross et brennhett hotellmarked går Thor Morten Halvorsens spahotellselskap i underskudd.

Selskapet hadde i fjor 988 millioner i langsiktige rentebærende gjeld, og 191 millioner i kortsiktig gjeld. Den bokførte egenkapitalen var på bare 15 millioner kroner.

– Vi åpnet i fjor et nytt hotell i Moss og gjenåpnet Strømstad Spa. Det koster nær sagt mer enn det smaker å åpne nye hoteller, men i år får vi fullt driftsår på alle våre hoteller, og vi ser for oss et lite pluss, sier Thor Morten Halvorsen.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Høyesterett, som åpner for at bilførers bil kan inndras til fordel for statskassen hvis det foreligger såkalt «villmannskjøring».

Ordet «villmannskjøring» sier lite. Det er synsing uten rettslig grunnlag, og enhver jurist vil etterlyse den rettslige hjemmel. Skal denne typen straff bli gjeldende rett, må Høyesterett gjøre en bedre jobb. Få klarere definisjoner og forståelige retningslinjer, skriver Hegnar.

Finanskalender:



Makro:

Norge: Obos boligpriser september

Norge: DNB PMI industri september, kl. 10.00

Australia: PMI industri september endelig, kl. 01.00

Japan: Arbeidsledighet august, kl. 01.30

Japan: BoJ rentereferat, kl. 01.50

Japan: PMI industri september endelig, 02.30

Australia: Byggetillatelser august, kl. 03.30

Australia: Detaljhandel august, kl. 03.30

India: PMI industri september endelig, kl. 07.00