Norsk PMI faller

Den norske innkjøpssjefsindeksen (PMI) falt til 51,8 i september, viser tall fra NIMA og DNB.

En indeks på over 50 tyder imidlertid likevel på at det var en moderat oppgang i aktiviteten i september.

Ifølge seniorøkonom i DNB, Kyrre Aamdal, var septemberindeksen på nivå med gjennomsnittet så langt i år og en beregnet trend er nå svakt avtakende.

Indeksen for nye ordre var 46,3 i september, mens indeksene for produksjon og sysselsetting holdt seg godt over 50 med en tydelig oppgang for sistnevnte. Et veid gjennomsnitt av disse tre indeksene var 51,1 i september. Prisindeksen for innkjøpte varer steg litt i september, til 59,3.

«Noen av respondentene trekker frem fall i priser på metaller, mens andre viser til økte priser på import, papir og trevirke», skriver Aamdal.

Det påpekes at resultatene må tolkes med varsomhet da det var 59 bedrifter som svarte i septemberundersøkelsen. Dette er et lavt antall, og endringene kan dermed ha blitt påvirket av endringene i sammensetningen av selskaper representert i undersøkelsen.