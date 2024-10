Norges Bank har tirsdag sendt et høringssvar til Finansdepartementet om endringer i utlånsforskriften, kommer det frem i en pressemelding. Der tar sentralbanksjef Ida Wolden Bache og co til ordet for å endre kravet til belåningsgrad fra 85 prosent til 90 prosent.

– Utlånsforskriften bør videreføres uten opphørsdato. Forskriften setter rammer for bankenes utlånspraksis og bidrar til å hindre for stor gjeldsoppbygging i husholdningene. Det er viktig for finansiell stabilitet, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Kommer ikke inn

Hovedpunktene i dagens forskrift er at man kan låne maks fem ganger husholdningens inntekt, da er all gjeld tatt med - som studiegjeld, boliglån og eventuelt andre. I tillegg må låntager ha minst 15 prosent egenkapital.

Sentralbanken foreslår dermed å senke egenkapitalkravet til 10 prosent, gitt at alle de andre kravene er som nå.

«Kravet til belåningsgrad kan bidra til at personer med lite egenkapital, men ellers god betjeningsevne, ikke kommer inn på boligmarkedet», heter det i høringssvaret til Finanstilsynet.

I tillegg mener sentralbanken det kan gjøres justeringer i rentestresstesten dersom man har fastrente.

«En mulighet er at fastrentelån kan ha et noe lavere krav til rentestresstest enn flytende lån», heter det.

«Egenkapitalkravet er unødvendig»

Adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, mener at egenkapitalkravet ikke er nødvendig i det hele tatt.

– Vi trenger en forskrift som setter grenser, men det er behov for oppmykninger som sikrer en sunnere utlånspraksis. Vi er derfor glad for at Norges Bank argumenterer for lettelser i egenkapitalkravet, men mener at det er mulig å gå lenger. Etter vår mening kan egenkapitalkravet reduseres ned mot null ved bruk av andre risikodempende tiltak som fastrente, forsikring og avdrag, sier han og legger til:

– Vi er helt enig med Norges Bank i at utlånsforskriften bør åpne for at fastrentelån kan ha et noe lavere krav til rentestresstest enn flytende lån, rett og sett fordi risikoen er mer begrenset når man binder renten, sier Geving.

Finanstilsynet meldte i august at de vil videreføre dagens innretning på utlånsforskriften.

Nåværende forskrift gjelder frem til 31. desember 2024.