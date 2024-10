Høsten har altså vært alt annet enn lukrativ for oljeserviceinvestorene på Oslo Børs. For eksempel har bransjeledere som Subsea 7 og Aker Solutions siden kurstoppene nå på sensommeren begge falt med rundt 20 prosent, det i en periode der børsen ellers kan skilte med positive kursoppganger. Hovedårsaken til de store oljeservicefallene henger i første rekke sammen med en klart svakere oljepris, samtidig som mange av operatørselskapene fortsetter å predikere viktigheten av å videreføre konservative investeringsplaner til fordel for å heve egen utbyttekapasitet.

I takt med spenningene i Midtøsten, som ikke synes å være av forbigående art, skyter nå oljeprisen fart. Samtidig gir utsikter til en vedvarende høy oljepris investorene igjen troen på at operatørselskapene likevel vil se behovet for brede investeringer, offshore. En revitalisert interesse for oljeservicesektoren ser man nå særlig internasjonalt; på Wall Street har den toneangivende oljeserviceindeksen siste fem handelsdager klatret nær ni prosent. Tilsvarende sektortrykk forventer vi også å se på Oslo Børs, og i et ytterst krevende børsklima tror vi likevel selskaper som Aker Solutions, TGS og Subsea 7 bør gi investorene gode avkastningsutsikter i tiden som kommer.

Her hjemme preges det øvrige børsbildet av svært så lav visibilitet, av politiske årsaker som nevnt, men også i påvente av den kommende resultatrapporteringssesongen. Likevel, den kan se ut til å bli en samlet sett positiv seanse, ettersom det ikke har kommet noen resultatvarsler, dog med unntak av Kitron-varslet. Med andre ord styrer vi nå inn mot en rapporteringsperiode som i det minste synes å gi investorene kvartalstall som støtter opp under analytikerens forhåndsestimater. Om så dette er godt nok til å dra i gang en allmenn børsoptimisme inn mot årsskiftet, er ikke godt å spå noe rundt, all den tid geopolitikken dominerer nyhetsbildet.

Parallelt følger investorene fortsatt med på de løpende inflasjonstallene som tikker inn, både norske og internasjonale. Skal oppgangen på Oslo Børs som så langt i år er på over ti prosent kunne forsvares, må pengepolitiske lettelser komme på bordet. Med andre ord går vi inn i årets siste børskvartal med en rekke ubesvarte spørsmål, noe som i sum demper den allmenne investeringsviljen.

Når det er sagt, holder vi altså en knapp på oljeservicesektoren fremover – samt finanssektoren der både ABG Sundal Collier og SpareBank 1 SMN fortsetter å gi gode avkastningsbidrag til Kapital-porteføljen.