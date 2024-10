I slutten av 2019 hadde tømreren Christopher DeVocht 88.000 kanadiske dollar (tilsvarende 690.000 norske kroner i dag) på meglerkontoen sin hos RBC. Han var også daytrader, og likte å trade Tesla-opsjoner, skriver Bloomberg.

I løpet av to år hadde kontoen vokst til hele 415 millioner dollar (3,2 milliarder kroner).

«En av de heteste seiersrekkene i finansmarkedets historie, ifølge en juridisk innlevering», skriver Bloomberg.

Saksøker megleren

Tesla-aksjen falt markant i 2022, og DeVocht tapte alt.

Nå har han levert et søksmål mot RBC Dominion Securities, RBC Wealth Management og revisjonsselskapet Grant Thornton.

DeVocht mener at han mottok dårlige råd fra RBC, som ikke tok høyde for hans økonomiske kunnskapsnivå. Hovedargumentet er at han mottok råd som var rettet mot å minimere skatter, uten at hans generelle investeringsforståelse ble tatt i betraktning.

Les også Spekulasjonene hagler før Teslas robotaxi-arrangement Tesla skal etter planen dele mer informasjon om robotaxi 10. oktober. Noen investorer tror det kan komme ny informasjon om andre ting også.

Ringer på døren hos syke ansatte Sykefraværet på Tesla-fabrikken utenfor Berlin var 17 prosent i august. Nå ser toppsjef Elon Musk på saken.

Skattefordel

På den andre siden sier RBC at de anså DeVocht som en sofistikert investor, spesielt med tanke på de enorme gevinstene fra Tesla-opsjonene.

Ifølge søksmålet hevdes det at DeVocht ble rådet til å konsentrere investeringer sine i Tesla, som skulle holdes over lang tid for å oppnå skattefordeler. Denne strategien førte til en ekstrem eksponering mot bilprodusenten, noe som i sin tur resulterte i at DeVocht mistet hele formuen sin.

I tillegg hevder DeVocht at RBC anbefalte å gi store veldedige donasjoner, rundt 25,5 millioner kanadiske dollar. Dette bidro også til å erodere hans formue, heter det.