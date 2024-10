I en ny analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Roy Tilley at DNB har ligget etter sine norske konkurrenter, med en avkastning på rundt 11 prosent de siste tolv månedene, sammenlignet med medianen på 22 prosent. Han mener banken er undervurdert, ettersom veksten er ventet å ta seg opp.

Forventer stabil marginutvikling

DNB-aksjen handles i dag på linje med norske banker med en P/B på 1,26 for 2024, og en P/E for 2025 på 8,8 mens tilsvarende selskaper verdsettes til en P/B på 8,9. Tilley forventer en stabil marginutvikling på kvartalsbasis, og oppreviderer estimatene for justert EPS for perioden 2024-2026 med 1-3 prosent på bakgrunn av høyere netto renteinntekter.

Analysefakta Aksje: DNB

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 245 (240)

Han gjentar sin kjøpsanbefaling på DNB og oppjusterer kursmålet til fra 240 til 245 kroner.

Tilley forventer at DNBs netto renteinntekter vil nå 16 milliarder kroner i tredje kvartal, en økning på 1,1 prosent fra forrige kvartal, drevet av en ekstra rentedag og økte utlånsvolum.

Han understreker at kostnadskutt, inkludert en reduksjon på 500 ansatte, viser DNBs fokus på effektivitet, og han mener dette gir en viss trygghet når det gjelder kostnadsestimatene.

SpareBank 1 Markets hever kursmålet

SpareBank 1 Markets-analytiker Jan Markus Caroliussen opprettholder sitt positive syn på den norske banksektoren, og spesielt på DNB i forkant av resultatfremleggelsen for tredje kvartal. Han er enig med konsensus for 2024, men mener at estimatene for 2025 er for konservative, særlig når det gjelder netto renteinntekter.

Analysefakta Aksje: DNB

Meglerhus: SpareBank 1 Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 270 (269)

Caroliussen forventer at marginene vil holde seg bedre enn fryktet, gitt dagens rentebane fra Norges Bank, samtidig som veksten har hentet seg inn igjen fra det som var tilfelle tidligere i år.

Tirsdag omsettes DNB for 216,70 kroner, ned 0,2 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.