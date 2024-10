Wilhelmsen fortsetter fredagens oppkjøp med ytterligere aksjekjøp tilsvarende 201 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til kjøpene på 115 millioner kroner tidligere fredag. Wilhelmsen øker dermed eierandelen til 84,09 prosent.

De to aksjekjøpene som til sammen tilsvarer 316 millioner kroner tilsvarer nesten all omsetningen av dagens volum i Treasure hvor det totalt har blitt omsatt aksjer for 318,15 millioner kroner. Aksjekjøpene bidro til å løfte Treasure-aksjen med 2,6 prosent på Oslo Børs fredag. Så langt i år er aksjen opp 30,8 prosent på børsen.

Mislykket oppkjøp

I fjor sommer kom det reaksjoner da Wilh. Wilhelmsen Holding, som på tidspunktet hadde en eierandel på rett under 78 prosent, bød 20 kroner pr. aksje for de resterende aksjer i Treasure. Nordea-fondene mente budet var for lavt , budet ble også avslått av Folketrygdfondet , og styret i Treasure kommenterte at budet ikke var høyt nok, blant annet basert på en verdsettelse fra Pareto Securities.

«Det er lett å regne seg frem til en reell verdi av selskapet på rundt 29 kroner pr. aksje, sa forvalter Jon Fredrik Hille-Walle», som i fjor jobbet i Nordea.

Totalt fikk Wilh. Wilhelmsen Holding aksepter for 1,07 millioner aksjer, tilsvarende cirka 0,5 prosent av aksjene i selskapet. Med kjøpet av disse økte Wilh. Wilhelmsen Holding sin eierandel i Treasure til 78,5 prosent.