Pandemilånene blir stadig større

«Payment-in-Kind» (PIK) er en nedbetalingsmetode belånte selskaper kan svi seg på. Metoden går ut på at rentebetalinger på lån fra kredittfond kan droppes mot at beløpet heller legges til det totale lånebeløpet.

På den gode siden gjør PIK at selskaper med stram likviditet kan skaffe seg pusterom ved at de kapitalen kan prioriteres til mer hastende formål. Samtidig forverrer det de underliggende problemene, for størrelsen på totalgjelden bare øker. Prisen for selskapene er et enda større lån som på et eller annet punkt ikke bare skal håndteres, men også betjenes.

Dermed er PIK en gjeldsbetjeningsstrategi som kan vare i det evige.

Økt bruk av PIK kan signalisere at stadig flere selskaper kjemper for å holde seg flytende, og at det er tøffere tider i finansverdenen. Økning i PIK-bruken er akkurat det som skjer.

Risikoen øker også for kredittfondene som gir lånene når PIK-metoden brukes. Det kommer av at PIK rapporteres som fondets inntekter i kvartalet de gjøres, men de faktiske betalingene mottas ikke før enten lånet refinansieres eller modnes.

I tillegg er fondene forpliktet til å betale 90 prosent av inntektene sine til investorene, uavhengig av hvorvidt inntektene er faktiske pengebetalinger eller PIK. Dermed øker risikoen for likviditetsskvis for kredittfondene.

PIK-inntektene øker

Kredittratingselskapet Moody's holder oversikt over utlånene til de børsnoterte private kredittfondene i USA.

Ifølge Moody's estimater stammet 7,4 prosent av inntektene til de private kredittfondene i andre kvartal fra PIK, melder Financial Times. Det er en jevn stigning fra under 5 prosent ved starten av 2021.