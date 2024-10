– Den langsomme innhentingen i etterspørselen har ført til mer passive kunder som utsetter investeringene sine, sa Fouquet onsdag.

De negative utsiktene førte til at ASML kuttet sine inntjeningsprognoser, til tross for at Fouquet påpekte den store veksten innenfor kunstig intelligens, det skriver Bloomberg.

Fouquet, som tok over som toppsjef i ASML i april, står overfor en av de mest turbulente periodene i selskapets historie. Det nederlandske selskapet lager avanserte maskiner for chipproduksjon.

Siden tirsdag har markedsverdien til selskapet falt med 60 milliarder euro etter at det ble rapportert om færre bestillinger enn det analytikerne forventet på forhånd. ASML er en viktig indikator for den bredere chipindustrien.

Etter at de leverte tall for 3. kvartal er flere bekymret for at AI ikke har klart å løse nedgangen i etterspørselen etter chips. Store selskap som Taiwan Semiconductor og Samsung er blant selskapene som bruker maskinene til ASML.

– I dag, uten AI, ville markedet sett trist ut. Innhentingen er ikke det alle hadde håpet på, sa Fouquet.

Leverte tall for tidlig

ASML kuttet sine utsikter for 2025, noe som utløste et kursfall på 16 prosent på børsen i Amsterdam. Det er det største fallet siden 1998 for selskapet. Aksjen falt videre onsdag og selskapet er ikke lenger Europas mest verdifulle teknologiselskap.

Det hjalp heller ikke at ASML ved en feil publiserte rapporten en dag tidligere enn planlagt.

– Dette er veldig uheldig. Publiseringen skyldtes en teknisk feil, sa Fouquet.