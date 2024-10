Dow Jones klatret til ny all-time high

De toneangivende indeksene på New York børsen endte alle i grønt territoriet onsdag ettermiddag. Nasdaq-indeksen steg 0,28 prosent mens Dow Jones endte opp 0,67 prosent. S&P 500 gikk opp 0,47 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,022 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 4,65 prosent til 19,68.

Både Dow Jones og S&P 500 falt fra nye rekorder tirsdag, men sjefanalytiker Sam Stovall i CFRA research tror at aksjer fortsatt kan stige på kort sikt.

Dagens bevegelser

Tirsdag falt IT-giganten Nvidia nesten fem prosent, men steg 3,13 prosent og står nå i 135,72 dollar.

«Gitt utviklingen i nøkkelindikatorer som inflasjon, arbeidsledighet og vekst, har sannsynligheten for en myk landing økt de siste månedene», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Morgan Stanley steg 6,51 prosent etter at selskapet la frem sine kvartalstall. I årets tredje kvartal fikk finansgiganten et resultat på 1,88 dollar pr. aksje, godt over estimatet på 1,58 dollar pr. aksje, av en omsetning på 15,38 milliarder dollar. Ifølge CNBC var det ventet en omsetning på 14,41 milliarder dollar.

Flyaksje suser til himmels

Rapporteringssesongen har startet sterkt i USA. Så langt har 50 selskaper i S&P 500 indeksen lagt frem tall for 3. kvartal. 79 prosent har slått forventningene, det skriver CNBC.

Et av selskapene som har rapportert tall for 3. kvartal er flyselskapet United Airlines som leverte bedre tall en ventet. Aksjen steg 12,44 prosent til 72,02 dollar.

«I et intervju med Bloomberg gjentok Trump i går at økte tariffer på amerikansk import var viktig for å stimulere veksten, og viste lite bekymring for eventuelle effekter på inflasjon og renter. Samtidig virket han ikke like oppsatt som tidligere på å selv påvirke Fed og pengepolitikken, ei heller å få byttet ut Fed-sjef Powell», skriver DNB Markets i en rapport.

Importprisene i USA falt 0,4 prosent på månedsbasis i september, noe som var i tråd med forventningene, ifølge Trading Economics.

Olje

Det har vært en volatil periode for oljeprisen etter en eskalering av situasjonen i midtøsten. Brent oljen endte dagen opp 0,26 prosent til 74,41 prosent og WTI-oljen steg 0,27 prosent til 70,58 prosent.