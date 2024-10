Goldman-partner om markedet: – Game on

Bobby Molavi i Goldman Sachs, makrotrader og partner, publiserte et notat på onsdag, «Game on.», hvor han påpeker flere interessante ting som skjer i markedet.

«Etter forrige uke nådde S&P sin 45. all-time high. Vi så en bredere oppgang i aksjemarkedet, med stimulans og gjenoppliving i Kina. Alt virket lovende... ikke sant?», innleder Molavi.

Ifølge Molavi priser markedet inn høyere sannsynlighet for Trump-seier, da følgende sektorer har prestert bra: finans, industri, bitcoin-sensitive og aksjer som vil dra nytte av økt inflasjon og økonomisk vekst (reflasjon-aksjer).

Om verdens nest største økonomi påpeker Molavi: «Vi har sett Kina stige 35 prosent fra bunnivåene, men... overraskende nok... var forrige uke den største nettosalgsuken i Kina etter oppgangen. Det virket som om markedet erklærte at risikoene kan isoleres og settes til side... og at grunnene til å være langsiktig positiv veier tyngre enn bekymringene.»

– Så kom resultatene...

ASML falt 15 prosent, den største daglige bevegelsen siden 1998, og LVMH falt 8 prosent «på grunn av svak etterspørsel fra kinesiske forbrukere.» Om ASML-missen, tror makrotraderen at det vil ha «bredere konsekvenser for amerikansk teknologi og AI-veien til inntekter».

Grunnen til at ASML-missen er viktig ifølge Molavi, er at selskapet er på «toppen» av hierarkiet, da det produserer maskinene som lager chipene.

Nestemann i rekken er Nvidia, og videre står infrastrukturbyggerne/generativ AI-utviklerne. Plutselig har for «mye blitt priset inn for raskt, og det kan komme en liten korreksjon», skriver Molavi.

Les også – Stiller større krav til avkastning Årets beste makroøkonom 2024: Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets

– Nytt paradigme

Volatiliteten forblir høy, da S&P 500 sin volatilitet (VIX) har «klistret seg fast» over 20, «det er et nytt paradigme». Grunnen til dette «kan rett og slett være at det prises inn usikkerhet rundt valg og geopolitiske forhold», mener Molavi.

«Jeg fortsetter å se sneverheten i markedet som en bekymring (...) de store fem, mag 7 og "granola"-aksjene (...) hvis du ser på de fem store i USA, ser du at cirka 20 prosent av den totale globale markedsverdi er konsentrert i disse navnene», påpeker makrotraderen.

Disse aksjene har også viktige spørsmål rundt seg. Tesla hadde en «skuffende robotaxi-event», Google er utsatt for «risiko rundt oppdeling», mens Nvidia, Apple og Amazon står overfor spørsmål som «tranghet [crowded], posisjonering, verdsettelse», og Microsoft står overfor spørsmål knyttet til høye kapitalutgifter innen AI.

Les også Chipgigant advarer: – Ser ikke bedre ut før i 2025 ASMLs adm. direktør Christophe Fouquet forventer at den trege innhentingen i chipmarkedet vil strekke seg godt inn i 2025, etter skuffende resultater for 3. kvartal.

Halerisikoer

Usikkerhet i Midtøsten, inflasjon (olje, forsyningskjeder), det amerikanske valget, Europa-Kina-forholdet med tanke på tariffer og handel, strukturelle problemer i Europa og Storbritannia (de-industrialisering, mangel på vekst), og hvor vi står med tanke på sysselsettingssyklusen.

Alle disse faktorene er viktige for veien videre. «Jeg tror det kan være noen halerisikoer fra et regionalt perspektiv», skriver Molavi.