JPMorgan uenig med Goldman: Ser en sterk periode for aksjer fremover

Med S&P 500 indeksen nær rekordhøyder advarer Goldman at aksjer kan gi en beskjeden årlig avkastning på kun 3 prosent i de kommende årene. Indeksen er begrenset av et allerede høyt utgangspunkt og høyere rente på amerikanske statsobligasjoner, det skriver Bloomberg tirsdag ettermiddag.

Hos JPMorgans divisjon for kapitalforvaltning har analytikerne et mer optimistisk syn for aksjer. De forventer at selskapene med størst markedsverdi kommer til å fortsette å dra indeksen til nye høyder. Banken ligger inne med en forventning på 6,7 prosent i årlig avkastning over de nest 10 til 15 årene.

Selv om den siste tiden med oppgang har gjort det vanskeligere å rettferdiggjøre prising forventer de at selskap vil levere gode resultater:

– Vi antar at prisingen vil komme ned, men at den samtidig vil bli utlignet av sunnere makro kombinert med selskapsfundamentale forhold over de neste 10 årene, sa Monica Issar i JPMorgan mandag.



JPMorgan sine prognoser for S&P 500 ligger likevel bak det langsiktige gjennomsnittet på 11 prosent. Snittet er regnet fra første handelsdag i 1957 til slutten av 2023.

Kunstig intelligens og rentekutt fra Fed har blitt positivt mottatt av markedet, noe som har gjort at S&P 500 er opp med 22 prosent i år. Siden bunnen i 2022 er indeksen opp med over 60 prosent.