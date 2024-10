Israels sentralbanksjef sa at han forventer at landets flersidige konflikt vil fortsette frem til tidlig neste år, men begynne å avta i løpet av omtrent en måned, det skriver Bloomberg torsdag.

Den israelske sentralbanksjefen Amir Yaron var på Bloomberg TV torsdag. Der ga han uttrykk hvor lenge han tror den nåværende konflikten kommer til å vare.

«Krigføringen har pågått lenger enn først forventet,» sa Yaron til Bloomberg.



Yaron forklarer at sentralbanken planlegger for at krigen skal ta slutt neste år.

Selv om det er uvanlig at sentralbanker gir prognoser om militære forhold, har Israels sentralbank blitt tvunget til det på grunn av konfliktens vidtrekkende konsekvenser for økonomien og det finansielle systemet.

«Vår grunnleggende prognose er at krigen vil vare omtrent til første kvartal 2025, med en intensitet som den vi ser nå i omtrent en måned til, før den gradvis avtar,» fortsatte han.



Tøffe tider

Kampene mot Hamas i Gaza og Hezbollah i Libanon det siste året, samt høye spenninger med Iran, har hatt stor innvirkning på den israelske økonomien. Det finansielle underskuddet har økt kraftig ettersom regjeringen øker forsvarsutgiftene, og sektorer som bygg og turisme sliter, mens inflasjonen har steget utover landets målsetting, og lånekostnadene har økt.

Yaron, som er i den amerikanske hovedstaden for de årlige møtene i Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken, sa at Israels økonomi på 525 milliarder dollar har vist seg å komme sterkt tilbake etter sikkerhetskriser.

Likevel er dagens situasjon «av en annen størrelse når det gjelder varighet og omfang» sammenlignet med tidligere israelske militæroperasjoner, sa han.