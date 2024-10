Årets store veddemål

Gjestekommentar: Henrik Sommerfelt, Head of Scandinavia i CMC Markets

I et uvanlig tettpakket valgår begynner vi for alvor å nærme oss den store begivenheten alle har ventet på. Og nei, jeg tenker ikke på thrilleren om stortingsplassene i Rødt Oslo.

Vi skal selvfølgelig til det amerikanske presidentvalget. Bakteppet er en eventyrlig børsoppgang med tilnærmede toppnoteringer flere steder. Mest relevant, både for USA og som ledestjerne for de globale aksjemarkedene, er S&P 500-indeksen, som er opp hele 22 prosent hittil i år.

Den fantastiske avkastningen i 15-årsperioden siden finanskrisen ligger godt over det historiske snittet, og det har ikke manglet på advarsler om overdreven verdsettelse. En del analytikere tror på godt potensial for videre oppgang, noe de tross alt er insentivert til å gjøre.

Men nylig gikk Goldman Sachs, selve kongen på investeringsbank-haugen, ut og advarte om høy sannsynlighet for en meget mager periode, med et deprimerende anslag på 3 prosent årlig avkastning de neste ti årene. I så fall holder det ikke med indeksfond.

Det er ikke bare aksjemarkedene som svever rundt historiske rekorder, det gjør også en klassisk hedge som gull (cirka 2.500 dollar) og en mer omdiskutert hedge som bitcoin (cirka 67.000 dollar). Det er et godt bilde på den underliggende forvirringen og nervøsiteten som fortsatt preger markedene.

Presidentvalget ser ut til å bli en nervepirrende duell der noen få stemmer i de notoriske vippestatene kan avgjøre hele utfallet, men er det virkelig så jevnt? Det skal vi komme tilbake til.

Utsatte oppkjøp og matvarerally

Usikkerheten slår inn på en rekke områder. I M&A-markedet er mange planer lagt på is til etter valget for å få klarhet rundt mulige endringer i konkurranselovgivningen, ifølge Bloomberg.

For eksempel vurderer halvlederprodusenten Qualcomm et oppkjøp av Intel for å skape en ny teknologigigant. Sistnevnte har som følge av begredelige kvartalstall hatt en katastrofal kursutvikling i år, men kan være en rekylkandidat dersom et oppkjøp skulle gå gjennom. Også oljeselskapet ConocoPhillips’ planer om å overta Marathon Oil kan være verdt å følge med på.

Flere bransjer kan være sårbare for utviklingen i konkurranselovgivningen. Ikke minst har Kamala Harris under valgkampen antydet at hun vil slå hardere ned på matvarebransjen, som beskyldes for å ha økt prisene til uforsvarlige nivåer.

Walmart, verdens største selskap målt etter inntekter, har sett aksjekursen stige hele 55 prosent hittil i år. Også aksjer som Kellanova (Kellogg’s) og Costco har slått markedet med god margin.

Men de gode tallene er hovedsakelig grunnet sterk etterspørsel, ikke bedriftenes grådighet, ifølge en analyse fra CFRA Research. Den viser til at selv om matvareprisene i USA har økt med rundt 30 prosent siden 2019, har også kostnadene økt betydelig. Bruttomarginene i matvarebransjen ligger derfor på omtrent samme nivå som for fem år siden.