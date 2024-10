Kjetil Holta mener norsk økonomi er blitt feit og lat. I en nådeløs analyse av Norge peker han på at staten eser ut, at verdiskapningen svikter og at politikerne er handlingslammet.

Mangemilliardæren har flyttet til Sveits, og han har ingen planer om å flytte hjem igjen. Han synes politikerne virker mer opptatt av å fordele enn de er av innovasjon og verdiskapning.

Det ble spist og drukket for rundt 350 millioner kroner på Norges 20 Michelin-restauranter i fjor, men mer enn halvparten av restaurantene taper penger.

Roger Asakil Joya driver stjernerestauranten Sabi Omakase i Oslo og Stavanger. Han sier han er avhengig av takeaway for å kunne drive Michelin-restaurant.

Investtech Invest har knust markedet siden oppstarten i 2010. Hittil er fondets avkastning på 604 prosent, mens referanseindeksen er opp 340 prosent. I år er fondet opp 22,1 prosent, som gjør det til det nest beste i Norden.

Investtech Invest ble startet av Investtech, som er mest kjent for sine tekniske analyser. Investeringsstrategien baserer seg også på teknisk og kvantitativ analyse.

På lederplass skriver Trygve Hegnar at LO-sjef Peggy Hessen Følsvik begynner å bli uspiselig. Hun nekter å bli med på noe som helst hvis ikke sykelønnen fredes, og nå truer hun med at kravet om full sykelønn fra dag én kan bli standard krav i alle tariffoppgjørene.

Kan ikke Peggy bare si at hun gir faen? Mens sykelønn, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd tar en stadig større del av det svulmende trygdebudsjettet, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Resultat pr. 3. kv.:

Orkla: Kl. 07.00, Orklahuset kl. 08.00, webcast/tlf

Folketrygdfondet: Kl. 08.00 (sjekk etter nye rapporteringsdatoer)

Solstad Offshore: Webcast kl. 09.00

AMSC, IDEX Biometrics, Obos

Makro: