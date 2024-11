Tidenes opptur i cruisekjempen Royal Caribbean Cruises løfter Arne Wilhelmsen-familiens verdier til nye høyder. Wilhelmsens sønner sitter nå med cruiseaksjer til en børsverdi av 44 milliarder kroner, etter en oppgang på 11 milliarder på bare fire måneder.

Etter fremleggelsen av tredjekvartalstall denne uken har Royal Caribbean Cruises steget til ny all-time high på børsen i New York, og siden bunnen i 2020 har aksjen gått tigangeren.

Kristin Clemet, leder i tankesmien Civita, mener Norge bør gi en kjempebevilgning til Ukraina og ta pengene direkte fra Oljefondet. Hun synes 300 milliarder kroner kan være passende.

Hun argumenterer med at vi har muligheten, uten at dette går ut over den økonomiske sikkerheten til fremtidige generasjoner i Norge. Videre sier hun at hvis det var Bergen som ble annektert, ville vi ikke nøle med å bruke de ressursene vi hadde.

Jens Glasø og Spenn skal på børs med Jan Haudemann-Andersen, Arne Blystad og Tvenge-brødrenes Tyrill som bjellesauer. Samtidig hagler det med inkassovarsler.

Glasø vedgår at selskapet har vært i en utfordrende periode og at det har vært utfordrende å hente penger. Planen var å hente mellom 100 og 300 millioner kroner i en emisjon, men nå er den redusert til 58 millioner, der bare 47 millioner er kommittert.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om moderniseringen av Nationaltheatret.

Planen fra Statsbygg var å bruke 10 milliarder kroner, men finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier nei. Han vil gi et samlet beløp på 3 milliarder, som skal finansiere nødvendige scenearbeider og rehabilitering av bygget.

Vedum sier at «vi ikke kan velge Rolls-Royce når Volvo kan duge». Vi tar Vedums Volvo, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Resultat pr. 3. kv.:

ABL Group: Kl. 06.00, hos SpareBank 1 Markets kl. 08.30, webcast

OKEA: Kl. 06.00, webcast kl. 10.00

Aker Carbon Capture: Kl. 07.00

Aker Solutions: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Axactor: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Bergen Carbon Solutions: Kl. 07.00, hos Norne Securities i Bergen kl. 08.00, webcast

Europris: Kl. 07.00, hos ABG kl. 08.30, webcast

Morrow Bank: Kl. 07.00, Teams kl. 08.30

MPC Energy Solutions: Kl. 07.00, webcast kl. 14.00

poLight: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 09.00, webcast

Public Property Invest: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

SpareBank 1 SMN: Kl. 07.00, webcast kl. 07.45

SpareBank 1 Sør-Norge: Kl. 07.00, hos SpareBank 1 Markets kl. 08.30, webcast

Sea1 Offshore: Kl. 08.00, audiocast kl. 13.00

Navamedic: Haakon VIIs gate 2 i Oslo kl. 08.30, webcast

Vistin Pharma: Webcast/tlf kl. 08.30

Gentian Diagnostics: Webcast kl. 09.00

Hafslund, Høland og Setskog Sparebank, Skandia GreenPower, SpareBank 1 Østfold Akershus, Totens Sparebank

Resultatpresentasjoner:

Sparebanken Vest: Webcast kl. 09.00

Makro: