Forvalter trekker frem favorittene for resten av året

Aksjemarkedene har steget godt så langt i år, spesielt i USA. Oppgangen er drevet av teknologiaksjer hvor investorer har holdt seg stadig positive. Ettersom den makroøkonomisk og geopolitisk usikkerhet preger markedene i stadig høyere grad stiller flere investorer seg spørsmålet om aksjer fortsatt er stedet å være resten av året. CNBC tok kontakt med Forvalter Kevin Teng i Wrise Private Singapore for å finne han sine favoritter for resten av børsåret.

Formuesforvalteren — som har svært formuende kunder i Asia, Midtøsten og Europa — trakk frem teknologigiganten Microsoft, oljegiganten Exxon Mobil og den kanadiske gruveaktøren Barrick Gold som sine favoritter ved starten av året.

Flere måneder senere er han fortsatt positiv til alle tre aksjene. Hittil i år har aksjene i Exxon økt med 16,7 prosent, mens aksjene i Barrick og Microsoft har steget henholdsvis 10,8 og 15 prosent.

Teng beskriver fortsatt Exxon som en «lovende mulighet», men anbefaler investorer til å «søke rimeligere inngangskurser i tiden fremover», siden aksjen har vært i en nedadgående trend de siste ukene.

Han bemerker også at Barrick Gold «fortsatt er en av de beste aksjene for å utnytte den pågående gulloppgangen», og sier at investorer bør vurdere å ta gevinst nå, gitt markedsforventningene til gullens nåværende posisjonering.

Microsoft

Teng er fortsatt optimistisk til Microsoft, selv om Wrise gjorde en «delvis omfordeling» og reduserte vektingen i teknologigiganten samtidig som de økte allokeringen til Nvidia i begynnelsen av august.

«Vi så Microsofts relative underprestering sammenlignet med de 'Magnificent Seven' og gjorde en delvis omfordeling for å dra nytte av tilbakeslaget,» forklarte Teng.

Han satser nå på Microsoft, på grunn av selskapets «sterke monopol innen PC-operativsystemer og programvare.» Det er også «godt posisjonert til å utnytte den økende etterspørselen etter generativ AI gjennom sitt eksisterende partnerskap med OpenAI».