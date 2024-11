Demokratiets tilstand og økonomi troner som de viktigste problemstillingene for amerikanske velgere, viser en undersøkelse fra NBC. 35 prosent av velgerne hadde førstnevnte som den viktigste problemstillingen da de avla sin stemme, mens 31 prosent satte økonomien øverst.

Deretter følger abortrettigheter og immigrasjon med 14 prosent og 11 prosent. Utenrikspolitikk var viktigst for 4 prosent av stemmegivere.

I den svært viktige vippestaten Pennsylvania, viser en foreløpig valgdagsmåling et marginalt forsprang til Trump. 47 prosent av velgerne i Pennsylvania har et positivt inntrykk av eks-presidenten, mens tilsvarende tall for Kamala Harris er 46 prosent, ifølge NTB.

I Michigan, en annen sentral svingstat, har 48 prosent av velgerne et positivt syn på Kamala Harris. 45 prosent sier det samme om Donald Trump. Imidlertid er ingen av målingene representative for hvor mange stemmer kandidatene har fått i statene.

Utbredt pessimisme

Hele 73 prosent av de spurte mener det amerikanske demokratiet er truet. Samtidig sier kun en tredjedel at den økonomiske tilstanden i landet er god; de resterende to tredjedelen mener økonomien hverken er god eller dårlig

Stemningen i landet er pessimistisk. Rundt tre fjerdedeler av stemmegivere mener landet utvikler seg i en negativ retning, der 43 prosent sier de er misfornøyde med utviklingen. Hele 29 prosent sier de er sinte over utviklingen

Samtidig er folket optimistiske, og 60 prosent sier seg enig i at Amerikas beste dager ligger foran oss. En tredjedel hevder de er i fortiden.

Sittende president Joe Biden er ikke en velgerne skryter av. Rundt fire av ti sier han har gjort en god jobb, mens resten mener han gjør en dårlig innsats.