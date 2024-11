Etter 30 år i yrket er hun én av to kvinner

– Kvinnelige medarbeidere er tydelige på forventningen de har til ledelse, arbeidsmiljø og kultur på arbeidsplassen. Det har også vært endringer i arbeidshverdagen til aksjemeglere, spesielt de siste årene. Aksjemeglere jobbet før gjerne alene mot kunder, nå jobber man flere meglere i team mot kunder sammen. Det gjør at yrket er mer fleksibelt. Vi har etablert sosiale og faglige nettverk for kvinner som jobber i frontposisjoner i DNB Markets for å bli kjent og skape et fellesskap blant de kvinnene som er her.