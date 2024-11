På New York-børsen fredag endte Nasdaq-indeksen opp 0,1 prosent til 19.286,78 poeng, mens Dow Jones steg 0,6 prosent til 43.989,05 poeng. S&P 500 steg 0,4 prosent til 5.995,60 poeng. S&P 500 nådde en ny milepæl da indeksen for aller første gang steg over 6.000 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten var ved børsslutt på 4,30 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 0,3 prosent til 14,88.

Ifølge CNBC har mer enn 85 prosent av selskapene i S&P 500-indeksen lagt frem sine kvartalstall. Så langt har resultatet vært omtrent åtte prosent enn i samme periode i fjor mens omsetningen har vært rundt fem prosent høyere.

Tesla-fest

Trump Media & Technology Group endte opp 14,9 prosent etter at aksjen stupte hele 23 prosent torsdag. Forrige uke ble den kalt for «verdens dyreste aksje» av Robert Næss.

Tesla fortsatte den sterke oppgangen etter Trump-seieren som mange mener kan gi positive fordeler til Elon Musk. Aksjen er nå verdt over 1.000 milliarder dollar etter at den steg 8,1 prosent fredag. Det betyr at selskapet er med i en svært eksklusiv liste av selskaper med en markedsverdi på over 1 billion dollar sammen med blant annet Microsoft, Apple og Nvidia.

Våpenteknologiselskapet Axon Enterprises steg nesten 30 prosent etter at selskapet økte omsetningsgudingen for resten av året.

Blant de store teknologikjempene endte Nvidia ned 0,8 prosent, Meta 0,4 prosent, Microsoft 0,6 prosent og Alphabet 1,3 prosent. Også Apple og Amazon falt henholdsvis 0,1 og 0,5 prosent

Rentekutt

Torsdag kveld kuttet den amerikanske sentralbanken renten med 25 basispunkter til intervallet 4,50-4,75 prosent, akkurat som ventet.

«Beslutningen var enstemmig, og justeringen var i tråd med våre og markedenes forventninger. Også i USA har inflasjonen kommet godt ned, og det er tegn til at arbeidsmarkedet kjøles ned. Fed justerte imidlertid omtalen av utviklingen i arbeidsmarkedet denne gangen i litt mer positiv retning», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Bankaksjene fortsetter også oppgangen etter valgresultatet. Selv om rentene kuttes, har troen på færre reguleringer for sektoren skapt optimisme. Goldman Sachs endte opp 1,2 prosent, mens Morgan Stanley klatret 0,9 prosent og JP Morgan endte opp 0,3 prosent. Bank of America steg 0,8 prosent.

Spår oljeprisfall

Citi tror Brent-olje vil koste 60 dollar fatet i 2025, rundt 20 prosent lavere enn dagens pris.

Banken tror påtroppende president Donald Trump vil legge press på oljeprisene ved å innføre tollsatser, og at han også kan påvirke Opec+ og skape usikkerhet for oljeprodusentene Iran og Venezuela.

Citi-strateger anslår at en 10 prosent amerikansk importtoll vil svekke global BNP med 0,4 prosentpoeng, og hvis handelspartnerne svarer med lignende tiltak, vil global BNP svekkes med 0,6 prosentpoeng. En 60 prosent toll mot Kina vil svekke kinesisk BNP med 2,4 prosentpoeng.

Av de store oljeselskapene falt ExxonMobil 0,9 prosent, mens Chevron steg 0,1 prosent. Warren Buffetts oljefavoritt Occidental Petroleum endte ned 1,4 prosent.