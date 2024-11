– Bitcoin vil stige til 200.000 dollar

Storbanken Standard Chartered tror én bitcoin vil koste 200.000 dollar innen årsslutt 2025, og at én ethereum vil nå 10.000 dollar. Mandag ettermiddag koster kryptovalutaene henholdsvis 82.329 og 3.179 dollar.

Geoff Kendrick i banken mener en republikansk «sweep», altså at republikanerne vinner både Senatet og Representantenes hus, er det beste utfallet for kryptomarkedet. De har allerede vunnet Senatet, og det ligger an til at de også vinner Huset, ifølge bettingtjenesten Polymarkets.

«Republikansk sweep = digitale eiendeler blir mainstream», skriver Kendrick.

Deregulering

Banken mener Trump vil holde valgløftene sine når det gjelder kryptovaluta. Det omfatter regulatoriske endringer, som opphevingen av SAB 121, som i praksis hindrer amerikanske banker fra å tilby kryptooppbevaring og spotprodukter, mindre regulering for stablecoins og endringer hos det amerikanske finanstilsynet (SEC).

Trump har også vurdert en nasjonal bitcoin-reserve, noe Kendrick gir lav sannsynlighet, men høy potensiell innvirkning dersom den kommer.

Kendrick tror også på økt utbredelse av krypto og tokens i gaming.

«Vi tror disse positive utviklingene vil være nok til å drive den totale markedsverdien for digitale eiendeler opp til 10 billioner dollar innen slutten av 2026, fra dagens 2,5 billioner dollar», konkluderer Kendrick.