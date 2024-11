Yardeni spår S&P 500 til 10.000

Ed Yardeni i Yardeni Research forventer at S&P 500 vil nå 10.000 poeng innen slutten av tiåret, en oppside på 66 prosent fra dagens nivå på 6.007 poeng.

Yardenis estimater forutsetter at Donald Trump senker selskapsskatten fra 21 til 15 prosent. Kombinert med deregulering og økt produksjonsvekst, mener Yardeni at dette vil øke resultatmarginen til S&P 500-selskaper til rekordnivåer på 13,9 og 14,9 prosent de neste to årene.

«Vi mener disse prognosene er i tråd med vårt Roaring 2020s-scenario, som får et løft fra spirit animals [følelser trumfer reell verdi] som kan oppstå som følge av Trumps økonomiske politikk (..) Vi forventer at denne optimismen vil intensiveres når konfliktene mellom Russland og Ukraina samt i Midtøsten blir løst, heller før enn senere», heter det fra Yardeni.

S&P 500 prognose År Poeng 2024 6.100 2025 7.000 2026 8.000 2030 10.000 Yardeni

Oppenheimer: 6.200 poeng

Oppenheimer hever også sine estimater etter Trump-seieren. De anslår at S&P 500 vil nå 6.200 poeng innen årsslutt, opp fra tidligere estimat på 5.900.

«Valgresultatet fjernet en usikkerhet som har hengt over markedene i flere måneder», skriver sjefstrateg John Stoltzfus.

Etter valget hadde «amerikanske aksjer et ‘lettelsesrally’, mens gullprisene falt fra rekordnivåene. Feds rentekutt på 25 basispunkter torsdag styrket også investortilliten», skriver Stoltzfus.