Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Frederik Due har gått konkurs etter kjøp av hundrevis av boligkontrakter, og nå raser det rundt ham. Én som sitter i fella er en 36 år gammel boligspekulant som kjøpte 36 nye boliger for 130 millioner kroner uten finansiering.

Han oppgir at Frederik Due og hans konkursrammede Duero har vært en kilde til mange av kjøpene. Han sier det er en kobling mellom Due og utbygger eller megler ved samtlige kjøp, og ved samtlige kjøp ble han informert om at finansiering var OK.

Skipsreder John Fredriksen kan gjøre mer enn tregangeren på sin aksjepost i tankrederiet International Seaways, som er børsnotert i New York.

Clarksons Securities mener rederiet har fått ufortjent mye juling i aksjemarkedet. Nå venter meglerhuset en kraftig rekyl, til 70 dollar, noe som vil prise Fredriksens aksjer til 6,4 milliarder kroner.

Landets beste investorer er i ferd med å samles i treningsaksjen Sats, som nærmer seg all-time high etter børsnoteringen for fem år siden.

Harald Espedal har økt beholdningen med nær 50 prosent i år, Peter Hermanrud gikk tungt inn i september og har fortsatt å kjøpe, Aasulv Tveitereid har gjort Sats til sin største nye investering det seneste halvåret, mens Egil Dahl har Sats-aksjer for over 90 millioner kroner.

På lederplass spør Trygve Hegnar om hvem som skal synge for Jonas Gahr Støre. Bruce Springsteen og Taylor Swift sang for Demokratene før valget i USA, uten at det hjalp mye.

Arbeiderklassevelgerne som Joe Biden og Kamala Harris måtte ha, valgte Donald Trump. Økonomi var nøkkelordet, ikke sang. Også i Norge er økonomi nøkkelordet. Det er Sylvi Listhaug og Donald Trump som gjelder nå, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:

Resultat pr. 3. kv.:

Flex LNG: Kl. 07.00, webcast kl. 15.00

HydrogenPro: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Reach Subsea: Kl. 07.00, webcast kl. 09.30

Kid: Kl. 07.30, hos ABG kl. 08.30, webcast

Nordhealth: Kl. 07.30, webcast kl. 13.00

Bouvet: Selskapets lokaler kl. 08.30, webcast

Golar LNG: Webcast/tlf kl. 14.00