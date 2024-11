Disse kjøpte Stein Erik Hagens Sats-aksjer

På tirsdag ble det via en børsmelding kjent at Stein Erik Hagens investeringsselskap Canica har solgt hele sin eierandel i Sats for omtrent 289,9 millioner kroner.

Canica eide omtrent 13,2 millioner aksjer, noe som tilsvarer en eierandel på 6,44 prosent av aksjene i treningssenterkjeden, og gjorde Hagen til selskapets nest største aksjonær. Aksjene ble solgt for 22,30 kroner pr. aksje, mens sluttkursen til Sats tirsdag var 23,90 kroner pr. aksje.

Canica ble allokert 16.983.000 tildelingsaksjer i forbindelse med børsnoteringen av selskapet tilbake i 2019.

Nå viser aksjonærlistene, som oppdateres med noen dagers etterslep, at flere prominente investorer har kjøpt seg opp i aksjen.

Den største kjøperen er Aasulv Tveitereid, som via AAT Invest har kjøpt 800.000 aksjer i Sats, aksjer for om lag 18 millioner kroner. Tveitereid sitter på totalt tre millioner aksjer i selskapet etter transaksjonen.

Ellers har VJ Invest, investeringsselskapet til Varner-brødrene Petter, Marius og Joakim, kjøpt 390.000 aksjer, og sitter dermed med 1.230.000 aksjer i selskapet.

Peter Hermanruds First Partners Holding har kjøpt 165.000 aksjer og Ole Petter Kjerkreits Opek Invest 135.000 aksjer, opplyses det. Hermanrud får med det en beholdning på 1.015.000 aksjer, og Kjerkreit 635.000 aksjer.