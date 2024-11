I coronaårene 2020 og 2021 var det et rush med nye selskaper som strømmet til Oslo Børs, og det ble notert henholdsvis 54 og 68 nye selskaper på børsen. I løpet av de to siste årene har det nærmest vært tørke til sammenligning.

Det slår ut på lønningene for meglerhusene. 2023 var nok et år med solid lønnsnedgang, ifølge DN, som har sett på ligningstallene til de best betalte analytikerne på Oslo Børs. Analytikerne gikk fra en gjennomsnittslønn fra 5,7 millioner i 2022, til 4,9 millioner i fjor, skriver avisen.

På lønnstoppen

Paretos analysesjef Eirik Haavaldsen har inntatt førsteplassen på lønnslisten, med en inntekt på drøyt 11 millioner kroner. Han danker ut lønnsvinneren fra 2022, John Olaisen i ABG Sundal Collier, som nå har falt til fjerdeplass med en inntekt på 8,1 millioner kroner.

NED FRA PALLEN: ABGs analysesjef John Olaisen havner utenfor pallen. Foto: Iván Kverme

På andreplass finner vi Lars-Daniel Westby fra Sparebank 1 Markets, som tjente 8,4 millioner kroner i fjor. Rett bak følger Truls Olsen fra Fearnley Securities.

Beste analytiker

DNB ble kåret til beste meglerhus av Kapital, og deres best betalte analytiker, Håkon Astrup, kommer på en femteplass med 7 millioner kroner i inntekt. Astrup følges av DNB-kollega Ole Martin Westgaard.

MULTITALENT: Bengt Jonassen i ABG Sundal Collier er kåret til den beste analytikeren to år på rad. Foto: Iván Kverme

Bengt Jonassen fra ABG Sundal Collier ble igjen årets suverene sammenlagtvinner i Kapitals analytikerkåring. Han toppet listene innen strategi, industri, materialer og eiendom, i tillegg til å sikre andreplassen innen makro. Likevel ligger han et godt stykke bak på lønnstoppen, med en inntekt på 4,9 millioner kroner – akkurat nok til å sikre seg en plass blant de ti best betalte.

DN har kun sett på ligningstallene, og det påpekes at det også kan inkludere annen inntekt enn lønn fra arbeidsgiver.