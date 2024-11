Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen torsdag:

Høyre-leder Erna Solberg måtte ta telling i NRKs Debatten tirsdag. Nå hjelpes hun på bena av skatteeksperter som forklarer hvorfor investorer skal betale null i skatt.

Espen Ommedal, skatteadvokat i Thommessen, sier de fleste rike har lav kostpris på sine aksjer, og da har de svært lite i skjermingsgrunnlag. Harald Hauge, advokat i Wikborg Rein, legger til at skjermingsfradraget ikke er ment for å gi noen en skattefri inntekt, men for å unngå dobbeltbeskatning av penger som kunne stått i banken.

26 år gamle Lavrans Grjotheim har satset 12 millioner kroner på hydrogenselskapet Cavendish. Han mener selskapet fremstår helt eierløst, og krever nytt styre.

Grjotheim fronter en gruppe som nå har bedt om ekstraordinær generalforsamling i Cavendish. Han sier de mener styret må bli mer proaktivt og tydelig på hvordan verdier skal skapes og veksten finansieres, på en måte som gagner aksjonærene. Dette haster, sier han.

DeepOcean er tildelt en kontrakt av Equinor verdt over 5 milliarder kroner. Den åtteårige kontrakten gjelder inspeksjon, vedlikehold og reparasjon på Equinor-felt i Norge og Europa.

Konsernsjef Øyvind Mikaelsen sier det er den desidert største kontrakten de har signert noensinne, og sannsynligvis den største kontrakten noen gang for slike tjenester i Norge.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om programleder Jon Almaas, som nå kan fortelle at det første året som bonde ga et tap på 150.000 kroner. Han sier til Nationen at han «må finne på noe nytt og smart å tjene penger på, for det er ikke noe penger i landbruket».

Vi antar at Jon Almaas håver grovt inn på alle TV-programmene. Han er jo god. Jon som bonde er like teit som Kaptein Sabeltann. Skikkelig sjømann er det jo ikke, men pengene renner inn, skriver Hegnar.

