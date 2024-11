Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Skatteeksperter i inn- og utland hyler om bredt skatteforlik i Norge . Det er bare å glemme, ifølge Høyre og FrP, som mener motparten er håpløs. Og det samme mener Ap.

Høyres Erna Solberg sier hun gjerne skulle vært med på et nasjonalt kompromiss, men at Ap aldri har villet inngå kompromisser om formuesskatt. Aps Jan Christian Vestre mener derimot at det er skadelig at Høyre går inn for å øke selskapsskatten, og sier det er Høyre som skaper uforutsigbarhet for næringslivet.

Vi trenger en full revidering av hele skattesystemet, det er helt nødvendig. Det sier Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i SpareBank 1 Markets.

Han mener vi trenger en ny skattekommisjon med de beste økonomiprofessorene og skatteadvokatene, men også med politikerne og partene i arbeidslivet. Disse må tvinges til å finne kompromisser. Slik det er nå, er skattepolitikk blitt en kasteball fra valg til valg, sier han.

Næringsdepartementet nekter å endre mandatet i sitt eget tapsfond Investinor, selv om en egenbestilt rapport fra Oslo Economics konkluderer med at det ødelegger avkastningen.

I rapporten lister det anerkjente analysebyrået opp flere kritiske punkter til innretningen av Investinor. Særlig får departementet refs for de mange rettesnorene staten har pålagt. Ifølge Oslo Economics har statens pålagte mandater mye av skylden for tapene i Investinor.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om turistskatt. Regjeringens forslag er at kommunene, hvis de vil, kan innføre en turistskatt på inntil 5 prosent av overnattingsinntektene.

Hotellgjester, brukere av campingplasser og leie hos Airbnb blir 5 prosent dyrere. Og vi kan godt si at regjeringen med den nye turistskatten tar en del av hotellenes fortjeneste. Ekstraskatter på spesielle grupper eller næringer er aldri populært, skriver Hegnar.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 3. kv.:

Grieg Seafood: Kl. 06.00, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Dolphin Drilling: Kl. 07.30, audiocast kl. 15.00

Nykode Therapeutics: Webcast kl. 08.00

Hafnia: Kl. 08.30, webcast kl. 14.30

Avance Gas Holding: Webcast/tlf kl. 14.00

Golden Ocean Group: Webcast/tlf kl. 14.30

Frontline: Webcast/tlf kl. 15.00

Avinor, Havila Kystruten (pres. torsdag), SoftOx Solutions

Makro:

Norge: Arbeidskraftundersøkelsen oktober, kl. 08.00