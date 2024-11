Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen fredag:

Aksjonær Lars Brandeggen raser mot Øystein Stray Spetalen og Spetalen-styrte Saga Pure, som kjøper Spetalens eierandeler i Valhall Arena i Oslo.

Brandeggen sier ledelsen i Saga Pure ikke har investert i noe som helst relevant på over to år, og synes det er «helt utrolig» at idrettshallen er den beste investeringen de fant nå. Han peker også på at de sitter på alle sider av bordet, når ledelsen også er ansatt hos Spetalen.

Partnerne i revisjons- og rådgivningsselskapene EY og PwC tjener i snitt mellom 4,9 og 6 millioner kroner i året. Det står i sterk kontrast til hva de vanlige lønnsmottagerne i selskapene får. Hos både EY og PwC var snittlønnen deres under én million kroner i fjor.

Leif Arne Jensen, som leder PwC, forklarer at partnerne har en annen rolle og et annet ansvar enn ansatte. De har investert i selskapet og bærer risikoen for virksomheten, sier han

Boligbyråd i Oslo, James Stove Lorentzen i Høyre, overkjører Plan- og bygningsetaten når han tillater mindre leiligheter og større høyder i utviklingen av Økern sentrum.

Leilighetsnormen har i mange år lagt begrensninger på boligbyggingen i Oslo, med 35 kvadratmeter som minste størrelse. Lorentzen påpeker at leilighetsnormen ikke gjelder utenfor sentrumsbydelene, og åpner for leiligheter ned mot 25 kvadratmeter.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om at Ap ikke er fremmed for å gi lettelser i formuesskatten. Fra venstresiden lyder ropene om at de som har små formuer, må tilgodeses først, noe som kan gi et noe større forbruk.

De rike ber ikke om en reduksjon i formuesskatten for å drikke mer champagne eller spise mer hummer. Formålet er å få eierbeskatningen ned, slik at de med penger bruker mer på nye investeringer. De rike må få først, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 3. kv.:

Paratus Energy Services: Kl. 07.00, webcast kl. 15.00

Elliptic Laboratories: Webcast kl. 08.00

Norse Atlantic: Hos SpareBank 1 Markets kl. 09.00, webcast

Aega, Bewi Invest, Boa Offshore, Hurtigruten Group, Interoil Exploration and Prod., Momox Holding, RomReal, Trym, Waste Plastic Upcycling

Resultat pr. 2. kv.:

Refuels: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Makro:

Norge: Detaljhandel oktober, kl. 08.00

Norge: Nav registrert ledighet november, kl. 08.00

Norge: Renter i banker og kredittforetak oktober, kl. 08.00

Norge: Norges Bank valutatransaksjoner desember, kl. 10.00