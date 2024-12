Pengetrykking i boktrykking

For ganske nøyaktig fem år siden publiserte Steve Piersanti, grunnlegger og mangeårig toppsjef i forlaget Berrett-Koehler Publishers, teksten «Why book publishing companies are relatively safe investments».

Der pekte han for eksempel på at en bok vil fortsette å bringe inn salgsinntekter lenge etter at forlaget stopper markedsføringen. Videre antyder han at det bør være relativt lett å lage treffsikre inntektsprognoser basert på titlene man har på lager, samt at katalogen representerer betydelige verdier som kan selges unna i dårlige tider.

Men det er slett ikke noe automatisk samsvar mellom boktrykking og pengetrykking, og Piersantis argumenter fremstår i ettertid noe naive.

Markedet endrer seg

Fem år senere har for eksempel Gyldendal gitt magre tre prosent avkastning på Oslo Børs. Forlaget fikk seg et løft under pandemien, men aksjekursen har siden falt tilbake nesten 40 prosent. Hittil i år er aksjen ned 20 prosent etter en trå periode.

Selskapets halvårsrapport var full av formuleringer som tegner et bilde av utfordringene forlagene står overfor: «markedsforholdene vil være krevende også fremover», «bransjen vil være i omstilling» og «et marked i endring».

Gyldendal viste til en større enn ventet nedgang i salget av pensumlitteratur til høyere utdanning, og at undervisningsreformen har gitt en varig salgsnedgang for papirbøker til grunnskolen. Samtidig uttrykte selskapet optimisme knyttet til at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett bevilget 300 millioner kroner ekstra til innkjøp av skolebøker.

Det finnes åpenbart penger i forlagsbransjen, selv om veksten er slapp

Gyldendal er slett ikke alene blant børsnoterte forlag om å gi mager avkastning over tid, men noen av de internasjonale konkurrentene har fått et skikkelig oppsving i det siste. For eksempel er John Wiley & Sons opp 65 prosent hittil år, mens Pearson er opp 28 prosent.