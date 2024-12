Børsene i Tokyo og Shanghai styrkes

Det er bred oppgang på børsene i Asia mandag morgen, og det er denne uken ventet en rekke økonomiske nøkkeltall fra regionen.

I Japan stiger Nikkei 0,60 prosent, og den bredere Topix-indeksen klatrer 1,18 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,81 prosent, CSI 300 er opp 0,40 prosent, mens Hang Seng i Hongkong legger på seg marginale 0,04 prosent.

I løpet av helgen la Kina frem innkjøpssjefenes forventningsindeks (PMI) for november. Målingen viste at PMI for industrien endte på 50,3, som er det høyeste nivået siden april. Det var en oppgang fra 50,1 i oktober, og over økonomens forventninger på 50,2.

PMI for tjenestesektoren i landet falt derimot til 50,0, ned fra 50,2 i oktober, mens den samlede PMI-indeksen holdt seg uendret på 50,8.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,30 prosent. Handelstall viste i helgen at eksporten i landet nå vokser i det laveste tempoet siden september i fjor.

Eksporten steg 1,4 prosent på årsbasis i november, noe som er en kraftig nedgang fra veksten på 4,6 prosent i oktober. Ekspertene hadde på forhånd ventet en eksportvekst på 2,8 prosent.

Ellers i Asia er Nifty 50 i India den eneste av de store indeksene som faller, med en marginal nedgang på 0,04 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,14 prosent, og Straits Times i Singapore styrkes 0,44 prosent.