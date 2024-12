Pareto gjør flere endringer i porteføljen

I november falt modellporteføljen til Pareto Securities 1,2 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk opp 1,6 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 20,4 prosent hittil i år.

Akkurat som i oktober ble modellporteføljen påvirket av en fortsatt svak shippingsektor.

Månedens svakeste aksje var Frontline (som falt 14,6 prosent), etterfulgt av Link Mobility, Yara, Himalaya Shipping og DOF som gikk ned henholdsvis 8,7 prosent, 6,1 prosent, 4,5 prosent og 2,7 prosent. Lyspunktene var Sats, Mowi og Vår Energi som klatret henholdsvis 14,4 prosent, 6,8 prosent og 4,9 prosent.

Dobler i sjømat

I desember økes lakseeksponeringen ved å ta inn SalMar mens Mowi beholdes. Sjømatanalytikerne Sander Lie og Oda Djupvik forventer at sentimentet i sektoren tar seg opp ytterligere de neste månedene, drevet av sterke priser og bedre biologi etter det som ellers har vært en krevende periode for oppdretterne.

«Tross et krevende kvartal med høye temperaturer og lakselus, leverer SalMar fortsatt de beste marginene i sektoren. Selv om noen av utfordringene fra tredje kvartal også vil påvirke fjerde kvartal mener vi selskapet er godt posisjonert for et sterkt comeback i 2025 der kommentarer rundt både biologi og smoltutsett i kvartalet var støttende», skriver Lie og Djupvik i en oppdatering.

Kortsiktige triggere i Europris

Analytikerne Gard Aarvik og Phillip Bjerke ser flere kortsiktige triggere i Europris i desember. Med positive markedsdata og julehandelsforventninger forventer de en sterk avslutning på året.

«Datapunkter hittil viser en sterk start på den viktigste handelsperioden av året, og sett opp mot at Europris gikk tom for varer i fjor og kunne solgt mer, blir det et annet sammenligningsgrunnlag i år. Europris har i tillegg åpnet en ny butikk og fjerde har en ekstra handelsdag sammenlignet med i fjor», understreker Aarvik og Gavelli.

Flere endringer

Etter en markant nedgang for Yara i november, og et svakt ureasentiment i det korte bildet, skifter Gard Aarvik og Marcus Gavelli ut Yara med Norsk Hydro. De peker blant annet på Norsk Hydros svake aksjekursutvikling etter kapitalmarkedsdagen i november.

Innen oljeservice tar analytikerne Bård Rosef og Ole Martin Rødland ut DOF for å gjøre plass til Odfjell Drilling. De mener sistnevnte gir den mest attraktive kontantstrømmen i sektoren, samtidig som selskapet har best backlog-visiblitet.