Blystad-sjefen slutter

Platou begynte hos Blystad i 2006. Siden 2013 har han ledet managementselskapet Arne Blystad AS.

– Etter snart 19 år har jeg bestemt meg for at tiden er kommet for å takke for meg, sier Platou, som slutter om et halvt år.

I fjor hadde gruppen sitt beste resultat noensinne med et overskudd før skatt på 2,5 milliarder kroner. Det kom på toppen av to lønnsomme år i 2021 og 2022. På tre år har Blystad tjent 5,7 milliarder kroner.

– Av respekt for Arne og familien har jeg ønsket å avslutte dette kapittelet uten at jeg har takket ja til noe annet. Det ligger ikke i min natur å kjøre parallelle prosesser samtidig som jeg står i en krevende stilling som krever tillit begge veier, sier Platou.

– Men nå er beslutningen tatt og kommunisert til viktige samarbeidspartnere. Jeg jobber frem til sommeren og skal bistå med å få på plass en god overgang til den som skal overta, sier Platou.

Verdsatt til 11 mrd.

Kapital verdsatte i høst Blystad til 11 milliarder kroner etter sterke resultater både innen finans og shipping. For 10 år siden ble formuen anslått til 3,4 milliarder kroner etter en bratt nedtur i kjølvannet av finanskrisen i 2008/09. Siden 2021 er Blystads nettoverdier doblet.

– Det har vært en ellevill reise gjennom høyt og lavt siden jeg som 22-åring startet som sommerlærling i 2006 rett ut av NHH, sier Platou.

– Målet har vært å skape god avkastning samtidig som man har det gøy og bygger sten på sten med systemverdi, sier han om sine år i gruppen.

– Arne har vært den beste og hyggeligste læremesteren jeg kunne hatt, og for det vil jeg være evig takknemlig. Men det er en tid for alt, og nå er det riktig for meg å bevege meg videre, sier Platou.

Tre ben

Blystad har tre ben; shipping, finansielle investeringer og eiendom.

I shipping ligger de største investeringene i en flåte med tankskip. I tillegg eier gruppen en flåte med containerskip som alle går på lange kontrakter til solide motparter.

Gjennom børsnoterte verdipapirer som Star Bulk og Belships har gruppen også eierinteresser i tørrlast.