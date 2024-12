Norwegian-konsernet fraktet 1,9 millioner passasjerer i november, opplyses det i en børsmelding.

Fordelt på 1,5 millioner Norwegian-passasjerer og 326.000 Widerøe-passasjerer.

For Norwegian vokste den totale passasjertrafikken (RPK) 28 prosent til 2.109 millioner setekilometer, mens tilsvarende tall for Widerøe var 106 millioner setekilometer, tilsvarende en oppgang på 11 prosent.

Den totale kapasiteten (ASK) for Norwegian ble også styrket 28 prosent til 2.109 millioner setekilometer, mens den for Widerøe steg 3 prosent til 165 millioner setekilometer.

– Vi er fornøyde med å holde fyllingsgraden oppe samtidig som vi øker kapasiteten kraftig i forhold til november i fjor. Dette viser at vinterprogrammet vårt blir godt mottatt av passasjerene, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen.

– Selv om enhetsinntekten går ned fra fjoråret på grunn av en betydelig økning i gjennomsnittlig lengde på flyvningene, er enhetskostnaden samtidig vesentlig lavere, påpeker han.

Kabinfaktoren til Norwegian var opp 0,1 prosentpoeng til 82,5 prosent, mens den for Widerøe steg 5,2 prosentpoeng til 71,3 prosent.