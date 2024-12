Ny Putin-finte sender gassprisen ned

Nye sanksjoner mot russiske Gazprombank førte til kraftig nedgang i russisk rubel i forrige uke.

– Den amerikanske strategien er containment, og nå ser man at sanksjonene begynner å virke, sa aksjekommentator Karl Johan Molnes i Børsmorgen.

– Kollapser rubelen, kollapser alt. Og nå knaker det alvorlig i russisk økonomi, la han til.

Én dollar kostet 113,14 rubel den 27. november, ni dager senere er kursen 99,75 - nesten 12 prosent billigere.

Ny finte

Tidligere var Gazprombank utelukkende den eneste plassen europeiske kjøpere kunne betale for russisk naturgass, ifølge Oilprice. Dette er nå opphevet.

Putin tillater nå europeiske kjøpere å betale i andre banker, i et forsøk på å stabilisere de europeiske energimarkedene, hevder avisen. Det er ikke kun andre banker som er på bordet, men også innføring av fleksible betalingsalternativer hvor man kan betale gjennom tredjepartsløsninger.

Betalinger forblir kun i russiske rubler – en utfordrende betingelse for noen kjøpere, ifølge avisen. Dette ble innført i mars 2022, da Putin lagde listen over «uvennlige land og territorier». Siden den gang har europeiske kjøpere konvertert valuta til rubler via Gazprombank.

Jonathan Stern ved Oxford Institute for Energy Studies mener det er åpenbart at Putin ønsker å opprettholde den europeiske eksporten, men at den økte fleksibiliteten sannsynligvis ikke vil redusere den langsiktige usikkerheten for noen kjøpere.

Januarkontrakten til referanseprisen for europeisk gass (TTF) falt 3,1 prosent på onsdag, 1,0 prosent torsdag og 0,6 prosent fredag formiddag til 46,27 euro pr. megawattime.