Finanstilsynet har ilagt EY et overtredelsesgebyr etter revisorloven på 5 millioner kroner og et på 3 millioner kroner for brudd på hvitvaskingsloven. Den samlede boten er på 8 millioner kroner.

«Finanstilsynet har avdekket vesentlige mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket. Manglene gjelder områder der Finanstilsynet tidligere har rettet kritikk mot revisjonsselskapet» heter det i tilsynsrapporten Finanstilsynet har gjort av EY.

Blant annet omfatter rapporten tilsyn av et selskap som er børsnotert, i tillegg til en bank og en stiftelse. EY er revisor for alle tre.