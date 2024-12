Børsene faller bredt i Asia etter at kinesiske myndigheter bekreftet sine nylige politiske endringer og planer for å øke veksten i landet etter et økonomisk toppmøte torsdag.

Resultatet av møtet, som ble ledet av president Xi Jinping, var ifølge CNBC en proaktiv finanspolitikk, samt å øke det finanspolitiske underskuddet og utstede flere ultralange obligasjoner neste år. Kineserne bekreftet også planene om å lempe pengepolitikken moderat, for eksempel ved å senke renten.

Ifølge president og sjeføkonom i Pinpoint Asset Management, Zhiwei Zhang, antyder rapportene fra møtet at regjeringen vil sette et vekstmål på rundt 5 prosent, det samme som i år.

– Beskjeden om å øke finansunderskuddet og et rentekutt er akkurat som forventet. Retningen til politikken er klar, men størrelsen på stimulansene betyr mye, og er noe vi sannsynligvis først vil finne ut av etter at USA kunngjør tollsatsene på Kinas eksport, sier han til CNBC.

Shanghai Composite i Kina svekkes 1,60 prosent, CSI 300 er ned 1,86 prosent, og Hang Seng i Hongkong går tilbake 1,93 prosent.

I Japan faller Nikkei 1,00 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,02 prosent.

Investorene vurderer også den japanske Tankan-undersøkelsen for store produksjonsbedrifter, som endte på pluss 14 i fjerde kvartal, opp fra pluss 13 i perioden før. Økonomene hadde her på forhånd spådd en indeks på pluss 12.

I Sør-Korea er derimot Kospi opp 0,44 prosent. Nifty 50 er ned 1,35 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,41 prosent, mens Straits Times i Singapore klatrer 0,17 prosent.