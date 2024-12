Vinner åtte av ti ganger

Til neste år må investorene uansett sørge for å bygge opp porteføljer som kan stå seg godt i møte med en serie Trump-meldinger, i første rekke av handelspolitisk art. Dem blir det garantert mange av i 2025, noe som i seg selv vil sette tonen for den rådende børsstemningen, både på Wall Street, globalt og på Oslo Børs. I mellomtiden når altså børsene nye rekorder, noe som gir oss en god anledning til å stokke forsiktig om på Kapital-porteføljen på vei inn i et nytt børsår.

Rentevinner: Vi ønsker Entra og toppsjef Sonja Horn velkommen inn i Kapital-porteføljen. Selv litt lavere renter vil hjelpe godt på selskapets aksjekurs, påstår vi. Foto: Eivind Yggeseth

Offshoreusikkerhet

Etter at vi i slutten av august inkluderte Aker SolutionsAkso i Kapital-porteføljen, har den gitt en utbyttekorrigert avkastning på rundt 15 prosent. En såpass sterk kursgevinst på bare fire måneder frister til gevinstsikring, også med tanke på at vi ser litt mørkere på de generelle offshoreutsiktene for 2025. Dette gjør vi for øvrig mer rede for i forbindelse med neste års offshoreprognoser, som inngår i denne Kapital-utgavens prognosepakke for norsk økonomi 2025. Imidlertid beholder vi undervannsentreprenørselskapet Subsea 7Subc. Selskapets massive ordreinntak de siste månedene vitner om at nisjeaktører som nettopp Subsea 7Subc tilbyr produkter og tjenester olje- og gasselskapene fortsatt har et stort behov for. Innfasingen av en enda mer aksjonærvennlig utbyttepolitikk kan lokke frem flere investorer, i neste omgang støttende for Subsea 7-aksjen, som siden årsskiftet har gitt en utbyttejustert avkastning på rundt 25 prosent.

Som erstatter for Aker SolutionsAkso tar vi inn EntraEntra, børsens desiderte næringseiendomsgigant med en markedsverdi på rundt 22 milliarder kroner som vil, slik vi ser det, særlig profitere på en litt mildere norsk pengepolitikk. Bransjen som sådan preges ikke av en altfor stor optimisme, slik en rekke investorer og analytikere påpekte under Finansavisens nylige eiendomskonferanse. Imidlertid vil et gradvis stemningsskifte bygge seg opp i takt med kommende rentelettelser. Det bør gi gode stimulanser til Entra-kursen, som ligger milevis under tidligere kurstopper.

Bankfesten – slett ikke over

Vi starter dermed opp det nye børsåret med en Kapital-portefølje bestående av AteaAtea, Subsea 7Subc, ABG Sundal CollierAbg, EntraEntra samt SpareBank 1 SMNMing. Sparebankene har mer å gå på, mener vi, når rause utbytteutbetalinger nå på nyåret sannsynligvis skaper et ytterligere trykk opp mot hele bredden av børsens egenkapitalbevis. Det gir nok etter alle solemerker også nye SpareBank 1 SMN-oppganger, selv etter at bankens egenkapitalbevis har gitt en utbyttejustert avkastning bare for inneværende år på nær 30 prosent. Den pågående børsfesten, sammen med kommende rentekutt, bør samtidig være et godt utgangspunkt for at også ABG Sundal Collier-kursen kan bryte oppover. Meglerhuset slipper sin fjerdekvartalsrapport 13. februar, en rapport vi ikke utelukker blir såpass sterk at det kan komme forslag om et høyere utbytte enn det som vanligvis utbetales, det vil si 0,50 kroner pr. ABG Sundal Collier-aksje.