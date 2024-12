Det som skulle velte rederarving Petter Olsens drømmeprosjekt på Hvitsten i Vestby kommune, var til slutt et momskrav fra staten, som etter en runde i rettsvesenet fikk medhold i at Olsen ikke hadde krav på fradrag for byggekostnader og inngående merverdiavgift tilknyttet den ambisiøse hotell- og museumsutbyggingen.

I en mye omdiskutert og kontroversiell dom fra 2022 slo til slutt Høyesterett fast at Olsens enkeltpersonforetak ikke hadde krav på fradraget fordi investeringene i prosjektet var så store at det ikke ble vurdert som sannsynlig at driften ville gå med overskudd.

I lovverket heter det at fradrag kan kreves for “kostnad som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt”. Avgjørelsen var kontroversiell blant annet fordi den innebar at retten overprøvde Olsens forretningsmessige vurderinger ved å legge til grunn en viss påkrevd avkastning innenfor en gitt tidsramme, inkludert avkastning på investert kapital.

Les også Petter Olsen: Fra Norges rikeste til ruin For nesten 30 år siden tronet Petter Olsen øverst på listen over Norges 400 rikeste sammen med sin nær 20 år eldre bror Fred. I år er rederarvingen helt ute av det gode selskap og Oslo tingrett har slått ham personlig konkurs.

I dommen ble det imidlertid også påpekt at Ramme-saken var en atypisk sak.

“Særtrekkene medfører at den inngående prøvingen som legges til grunn for saken her, vil ha lite å si for de skatte- og avgiftsmessige rammevilkårene til alminnelig forretningsaktivitet, det være seg i bransjer som sliter i motgangstider eller gründeraktivitet i en krevende oppstartsfase,” heter det i dommen.

For rundhåndet: Petter Olsen solgte blant annet kunst for å finansiere investeringene på Ramme gård, noe Skattemyndighetene senere krevde en viss kapitalavkastning på. Foto: Lise Åserud/NTB

Bokettersyn

Det ovennevnte avsnittet er av flere eksperter tolket dithen at Ramme-dommen ikke ville få avgjørende betydning for andre virksomheter, så lenge disse har overskudd som formål. Likevel opplyser skatterettsadvokater Kapital har vært i kontakt med at de nå opplever at Skatteetaten vil gi avgjørelsen et mer omfattende virkeområde.

Skeptisk: – Jeg stiller spørsmål om dette er klokt og riktig, sier Hanne Skaarberg Holen i EY Tax & Law. Foto: Privat

Hanne Skaarberg Holen, leder for tvistegruppen i EY Tax & Law og advokat med møterett for Høyesterett, forteller at Skatteetaten har tatt initiativ til bokettersyn og varslet endringer hos flere bedrifter som i en periode har hatt underskudd. Med Ramme-dommen i hånden hevder myndighetene at kravet om næringsvirksomhet ikke er oppfylt når forventet inntjening ikke sikrer en normert avkastning på innskutt kapital.

– Jeg stiller spørsmål om dette er klokt og riktig. Høyesterett sa klart fra i dommen at Ramme gård var et helt spesielt tilfelle. Dessuten vil det å definere næring så snevert at overskuddsevne bare foreligger dersom også innskutt kapital får en viss avkastning, kunne slå uheldig ut for skattemyndighetene samlet sett, ettersom dette kriteriet ikke bare gir fradragsrett, men også hjemmel for skatteplikt, sier hun.

Ifølge Holen er det foreløpig vanskelig å fastslå det nøyaktige omfang og hvilke bedrifter som er i faresonen.