Medvind for tek-aksjer på grønn Wall Street

Gårsdagen ble en tung dag for de ledende indeksene på New York-børsen etter den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed), som ventet, kuttet styringsrenten for tredje gang i år. Torsdag har stemningen lettet noe opp og pilene peker oppover på Wall Street.

Klokken 21 norsk tid er den brede S&P 500-indeksen opp 0,25 prosent til 5.887,15. Industritunge Dow Jones stiger 0.35 prosent til 42.473,68 etter å ha stengt ned 10 dager i strekk. Teknologiindeksen Nasdaq stiger 0,24 prosent til 19.434,96.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 4,572 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 14,81 prosent til 23,53.

Bevegelser

Tesla fortsetter nedgangen etter å ha ramlet 8,28 prosent i går. Torsdag kveld er aksjen ned 1,44 prosent.

Nvidia gjør derimot fremgang og stiger med 1,8 prosent. Det er også en god dag på børs for resten av Magnificent 7-aksjene.

Amazon og Alphabet stiger 1,77 prosent og 0,71 prosent, mens Apple og Meta stiger henholdsvis 0,74 prosent og 0,62 prosent torsdag kveld. Microsoft stiger også 0,32 prosent.

Sentimentet er ikke like lyst for chip-produsenten Micron Technology. Micron-aksjen faller over 16,6 prosent etter at chip-selskapet la frem svakere prognoser enn forventet for andre halvdel av året.

Makro

USAs økonomi vokste med 3,1 prosent annualisert i tredje kvartal, viser endelige tall torsdag. Tidligere har estimater pekt mot en BNP-vekst på 2,8 prosent.

Jobless claims-tallene fra USAs arbeidsdepartement viser at 220.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 14. desember. Dette er en nedgang på 22.000 fra uken før, da antallet var 242.000. På forhånd var det ventet 230.000, ifølge Trading Economics.

I tillegg torsdag viser Philly Fed-indeksen enda lavere aktivitetsnivå i næringslivet generelt og i fabrikkene i Philadelphia-regionen. Indeksen viser minus 16,4 poeng nå i desember, ned fra minus 5,5 i november. Ifølge Trading Economics var det imidlertid ventet en økning nå, til pluss 3,0 poeng.

Fed

Onsdag kveld kuttet den amerikanske sentralbanken renten med 0,25 prosentpoeng til 4,5 prosent, i tråd med markedets forventninger. Samtidig justerte Fed ned antall forventede rentekutt i 2025 fra fire til to.

«Bakgrunnen er en overraskende sterk økonomi og forventninger om Trumps politikk», skriver Elisabeth Holvik, sjeføkonom i SpareBank 1, i en rapport.

«Med fortsatt sterk vekst i BNP, et sterkt arbeidsmarked, og prisveksten på klar vei nedover, er det mindre rom for å kutte renten enn det de så for seg i september. At de nå har hatt tid til å analysere effekten av Trumps varslede politikk bidro og til de justerte prognosene», skriver Holvik.