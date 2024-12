Formuesskatten: 8 av 10 norske bedrifter klager over dårligere rammevilkår

I en ny undersøkelse fremkommer det at 84 prosent av bedriftene mener næringslivet har fått dårligere rammevilkår i løpet av inneværende stortingsperiode.

Undersøkelsen ble gjennomført for å høre hva norske eiere og daglige ledere i norske bedrifter ville brukt formuesskatten på arbeidende kapital til hvis den blir fjernet.

Ingen overraskelse

Administerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman, er ikke overrasket over resultatet av undersøkelsen.

– Dette er viktige funn i en tid der vi hører Norges statsminister si at skattene kun har økt med 200 millioner for næringslivet og at alt går så bra, mens realitetene er at nærmest hele norsk næringsliv mener at næringslivet har fått dårligere rammevilkår under dagens regjering, sier Rytman.

Bedriftene som har deltatt i undersøkelsen sier de ville ha kunnet investert mer om formuesskatten på arbeidende kapital fjernes.

– I tillegg til at en veldig stor overvekt av bedriftene som har svart mener næringslivet har fått dårligere rammevilkår i løpet av inneværende stortingsperiode, viser også undersøkelsen at de fleste bedriftene ville foretatt større investeringer og skapt flere arbeidsplasser dersom virksomheten hadde sluppet å betale formuesskatt på arbeidende kapital, sier Rytman.

– 60 prosent av bedriftene som betaler formuesskatt, oppgir at skatten har stor betydning for hvilke typer investeringer man gjør. I underkant av 20 prosent mener formuesskatten har liten betydning for investeringene i selskapet. Dette viser hvor hardt dagens formuesskatt rammer næringslivet og behovet for investeringer, sier Rytman.

Tiltrekke oss talenter

Fredag pekte Pål Ringholm på at snart halvparten av kapitalen til de 400 rikeste i landet har forsvunnet ut av landet, og mener vi må endre kurs.

– Vi må heller prøve å tiltrekke hos talenter og kapital. Særlig etter at vi har jaget ut snart 50 prosent av kapitalen til de 400 rikeste i landet. Det haster. Gi skattelettelser som gir vekst. Kutt mer enn gjerne i statens budsjetter. Start gjerne i romjulen, sa Ringholm til Finansavisen fredag.