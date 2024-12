Her er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen mandag:



TV-profil Harald Rønneberg startet som hyttebygger i stor skala da hyttemarkedet var på sitt mest euforiske under pandemien , men hyttesatsingen er blitt en fiasko.

Det skulle bygges 50 hytter og 12 eksklusive fritidsleiligheter ved Uvdal skisenter i Buskerud, og totalt skulle nærmere 350 millioner kroner investeres. Målet var at alt skulle stå ferdig ved årsskiftet 2025 til 2025, men nå er bare fire av de 50 hyttene bygget, og ingen er solgt.

Eiendomsinvestor Carl Erik Krefting er saksøkt etter en storstilt eiendomshandel. Det familieeide selskapet RSV Invest mener Krefting påførte det en unødvendig skatteregning på titalls millioner kroner.

Erstatningskravet deres er på 30 millioner kroner og renter på selgerkreditt på 8,5 millioner. Krefting og hans selskap Carucel Eiendom bestrider kravet.

Erik Berg-Johnsen, forvalter i Delphi Fondene, mener det kryr av kjøpsmuligheter i Norden.

Han liker selskaper med stigende aksjekurser og inntjeningsestimater, som også burde dra nytte av større trender. Han mener det finnes mange av disse i det nordiske universet nå, og trekker frem Skanska, ABB, Sampo, Konecranes og AAK.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Høyres Sveinung Stensland , som vil ha en debatt om hvordan handelen i den kinesiske nettbutikken Temu påvirker norske butikker.

Norsk lov skal selvfølgelig gjelde for utenlandsk konkurranse, men dippedutter til et par kroner stimulerer konkurransen i varehandelen, og det er bra. Ikke la dyre varer bli en kampsak for Høyre, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Makro:

Norge: Arbeidskraftundersøkelsen november, kl. 08.00

Finland: Arbeidsledighet november, kl. 07.00

UK: Driftsbalanse 3. kv., kl. 08.00

UK: BNP 3. kv. endelig, kl. 08.00

Spania: BNP 3. kv. endelig, kl. 09.00

USA: Chicago Fed-indeks november, kl. 14.30

USA: CB forbrukertillit desember, kl. 16.00

Annet:

Aega: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 12.00

Norse Atlantic: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 12.00