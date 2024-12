Forlik mellom Lunar og Instabanks aksjonærer

Lunar og Instabanks aksjonærer har inngått forlik og med det avsluttet den juridiske tvisten mellom partene i Norge, fremgår det av en børsmelding fredag.

«Begge parter har gått med på å avslutte saken og se fremover. Følgelig er søksmålet definitivt avsluttet,» heter det.



– Vi er glade for at saken nå går mot slutten. Etter tett dialog med Lunar har vi kommet til den beste løsningen. De seneste årene har vært turbulente, og vi er glade for at vi nå kan sette et siste punktum i saken, sier Instabank-sjef Robert Berg i meldingen.

– Etter en nøye vurdering har vi besluttet å forlike med Instabanks aksjonærer, slik at vi alle kan gå videre. Et søksmål kan strekke seg over en lang periode og distrahere vår forretningsplan, fremtidige vekst og – viktigst – våre ansatte og kunder. I lys av dette er et forlik den beste løsningen for alle, sier Lunar-sjef Ken Villum Klausen.

Partene oppgir ikke hva forliket innebærer.

Tilkjent 530 millioner

I februar i år ble Christen Sveaas og flere andre Instabank-aksjonærer i Oslo tingrett tilkjent 530 millioner kroner i erstatning fra danske Lunar Bank etter et mislykket oppkjøpsforsøk, men sistnevnte anket og samtidig har saken gått videre i rettssystemet i Danmark.

I høst fikk Instabank-aksjonærene medhold fra dansk lagmannsrett i at dommen i Norge kan gi grunnlag for å ta sikkerhet hos Lunar Bank i Danmark. Dermed kunne utleggsprosessen i Danmark fortsette.

«Det handler om et utlegg for erstatningsbeløpet som ble tilkjent ved tingrettens dom. I Norge er det slik at du kan få utlegg for avgjørelser som ikke er rettskraftige. Spørsmålet for de danske domstolene har vært om en ikke-rettskraftig norsk dom kan utgjøre tvangsgrunnlag i Danmark, slik at det kan tas utlegg der,» forklarte Thommessen-advokat Henning Harborg, som førte saken for Instabank.

Aksjonærene var imidlertid ikke helt i mål, ettersom Lunar Bank hadde anket dommen i Norge. Saken skulle opprinnelig behandles i lagmannsretten i Oslo på vårparten neste år.

Det var våren 2022 at Lunar Bank ville kjøpe forbrukslånsbanken Instabank med et bud på 3,75 kroner pr. aksje, tilsvarende 1,3 milliarder kroner, men banken klarte ikke å imøtekomme krav fra Finanstilsynet om nok egenkapital og budet ble trukket. Da gikk 116 Instabank-aksjonærer til sak mot Lunar Bank.