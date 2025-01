Rec Silicon stenger ned produksjonen ved Moses Lake

Rec Silicon børsmelder mandag kveld at produksjonen ved anlegget Moses Lake i USA stenger ned.

Selskapet starter nedstengning av anlegget umiddelbart og estimerer at det vil ta tre måneder å stenge ned.

«Produksjonen av polysilisium ved anlegget i Moses Lake vil opphøre, mens utstyr knyttet til produksjon av silisiumgasser vil holdes i en trygg og gjenvinnbar tilstand med minimale kostnader i mellomtiden. Dette gjør det mulig å starte opp produksjonen igjen på kort varsel, slik at selskapet kan utnytte fremtidig etterspørsel etter silisiumanoder eller andre gasser, samtidig som driftskostnadene på kort sikt holdes lave,» skrives i børsmeldingen.

I februar tidligere i år bestemte selskapet å stenge ned polysilisiumproduksjonen ved anlegget sitt i Butte, Montana.

«Når stansen ved Moses Lake-anlegget er fullført, vil REC Silicon ha fullstendig avsluttet produksjonen av polysilisium ved begge anlegg,» skriver selskapet i børsmeldingen.

Nedstengningen av Moses Lake-anlegget skyldes vedvarende problemer med nøkkelimpuriter i produktet, til tross for omfattende tiltak for å forbedre prosessene, samt manglende kundebehov som oppfyller kvalitets- og volumkrav, noe som har ført til avanserte diskusjoner om kansellering av kontrakter.

Strategisk gjennomgang

Selskapet har startet en strategisk gjennomgang for å se hvordan de kan håndtere både de operasjonelle og finansielle utfordringene selskapet står ovenfor.

«På grunn av høye faste kostnader knyttet til driften av anlegget, usikkerhet rundt tidspunkt og sannsynlighet for forbedringer i produktbehandlingsprosessen, samt den tilgjengelige kundebasen, er en nedstengning av Moses Lake-anlegget det beste alternativet for å opprettholde strategisk fleksibilitet og finansiell handlefrihet.»

«Selskapet har vurdert ytterligere finansieringsmuligheter for å støtte denne overgangsperioden og finansiere nedstengningsprosessen. REC Silicon kunngjør i dag at det er i avanserte diskusjoner med sin største aksjonær om et potensielt kortsiktig lån.»

Rec-aksjen er ned 74 prosent i år.