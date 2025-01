Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen torsdag:

Finanstopp Hans Aasnæs har i årevis hamstret skog for å slippe formuesskatt . Nå har han kjøpt en ny stor skogeiendom i Larvik for 53 millioner kroner, der skatteverdien på 2 millioner gjør at Aasnæs tryller bort 560.000 kroner i formuesskatt hvert år.

Det kommer på toppen av skatterabattene på alle landbrukseiendommene Aasnæs har kjøpt tidligere. På 22 år har han kjøpt tilsammen 46 eiendommer.

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i SpareBank 1 Markets, vil snu opp ned på Norge, der premien er 150 milliarder kroner i skattekutt.

Andreassens hestekur innebærer å måke ut subsidiering av bøndene, boligeiere og elbileiere, og å gi 150 milliarder i skattekutt på formue og inntekt. Folket ville ha elsket det, sier han.

Tor Olav Trøims Borr Drilling og hydrogenselskapet Nel ble to av de store taperne på Oslo Børs i året som gikk. Borr Drilling falt 44 prosent, og Nel stupte videre med 57 prosent.

Ser man på alle selskapene på Oslo Børs, uansett markedsverdi, var det 30 selskaper som falt mer enn 70 prosent. Aller mest falt Atlantic Sapphire, med en nedgang på 96 prosent.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om valgåret 2025. Det ser veldig lyst ut for Høyre, FrP og Venstre, mens det aldri har vært verre for Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

En særdeles viktig endring i Aps valgkampstrategi er at mens partiet ville gjemme bort Jonas Gahr Støre for ett år siden, er han overalt nå. Partiet tror på Støre. Holder det til å banke Høyre og FrP? Han har i hvert fall sluppet ut. Det blir rått spennende, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:

Makro:

Norge: Obos boligpriser desember

Kina: Caixin PMI industri desember, kl. 02.45

UK: Nationwide boligpriser desember, kl. 08.00

Spania: PMI industri desember, kl. 09.15

Italia: PMI industri desember, kl. 09.45

Frankrike: PMI industri desember endelig, kl. 09.50

Tyskland: PMI industri desember endelig, kl. 09.55

ØMU: PMI industri desember endelig, kl. 10.00

UK: PMI industri desember endelig, kl. 10.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

Canada: PMI industri desember, kl. 15.30

USA: PMI industri desember endelig, kl. 15.45

Annet:

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

Norge: OFV Bilåret 2024, kl. 11.00

USA: DOE oljelagre, kl. 17.00