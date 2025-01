Frykter fallende aksjekurser i 2025

I løpet av desember steg den anbefalte porteføljen til Norne Securities 0,4 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs falt 2,1 prosent. Det betyr at porteføljen gikk opp 16 prosent i løpet av 2024.

Den største positive bidragsyteren i desember var Sparebanken Vest som klatret 7,4 prosent etterfulgt av Sparebank 1 Nord-Møre som gikk opp 1,4 prosent. Scatec og Navamedic var lite endret mens Elmera utviklet seg svakere enn indeks. Nå ryker sistnevnte ut av porteføljen, til fordel for en eksponering i laksesektoren.

Satser på Lerøy Seafood

I starten av 2025 tar Norne Securities et litt utradisjonelt valg, og satser på Lerøy Seafood som meglerhuset ikke har dekning på.

«Vi mener risk/reward er spesielt god for lakseselskapene, og Lerøy ble straffet gjennom 2024 for dårlig fiskehelse, og fremstår i dag som den rimeligste av de store lakseoppdretterne. De har også tatt svært omfattende grep for å bedre fiskehelsen, og det tror vi vil vises i tallene utover i 2025», skriver analysesjef Petter Slyngstadli i en oppdatering.

Han beskriver Lerøy Seafood som rimelig priset, med en P/E på 10,6 for 2025, samtidig som ledelsen kan lokke med en utbytteavkastning på mer enn fem prosent. Torsdag formiddag omsettes Lerøy Seafood-aksjen for 49,70 kroner, opp 1,1 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på 29,6 milliarder kroner.

USA

Analysesjefen minner om at den amerikanske børsen er rekorddyr, og moden for en korreksjon. Samtidig er det de største ti aksjene som er dyre.

«På Oslo Børs, i Europa og i fremvoksende markeder er prisingen helt annerledes, men dette betyr ikke at man er skjermet for børsuro med utgangspunkt i USA. Vi tror vi kan se fallende aksjekurser i 2025, ettersom det vil ta tid for Trump administrasjon å designe og iverksette ny politikk, understreker Slyngstadli.