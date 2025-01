Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Golden oldies-topp Rune Nilsson nuller aksjer og truer långivere med konkurs. Nilsson har lokket inn millioner av kroner fra velstående gamlinger til North Private Equity, og julaften fikk de beskjed om at alle aksjer skrives til null.

Siden selskapet ikke kan innfri sine forpliktelser, tilbyr det også å konvertere lånekrav og gjeldskrav til aksjer. Alternativet er oppbud og konkurs. Det skriver styreleder Glenn Eikbråten i en epost til långiverne.

Kyrre Gørvell-Dahl, bedre kjent under artistnavnet Kygo, kjøper en eksklusiv frontleilighet på Tjuvholmen i Oslo for 36,75 millioner kroner. Kvadratmeterprisen på 243.377 kroner er den 11. høyeste noen gang i Norge.

Med kjøpet på Tjuvholmen har Kygo nå fire eiendommer i Oslo og Bergen. Totalt har han betalt 119 millioner kroner for disse.

Per Olav Langaker og Mads Bakjord har sluttet i Arctic Securities for å starte et investeringsselskap etter en svensk suksessoppskrift. Først skal de hente kapital, deretter skal de kjøpe majoritetsandeler i mange små, stabile og lønnsomme selskaper.

Navnet på det nye selskapet er Varde Investor. Planen er å kjøpe tre til fire selskaper i året og etter hvert børsnotere Varde for å hente kapital til videre oppkjøp og vekst.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om kjøttberget som øker igjen. Ved nyttår var det 5.027 tonn storfekjøtt på lager hos samvirkegiganten Nortura. Kjøttberget er 20 prosent større enn det Nortura hadde regnet med. Det er også flere tusen tonn svinekjøtt og sauekjøtt på lager.

Man trenger ikke handelsskolen for å se hva bøndene må og bør gjøre. De vil sette ned prisen på storfekjøtt med opptil 30 prosent for å få tømt lagrene innen høsten. Det er altså ikke de slemme dagligvarekjedene som setter pris. Bøndene får for mye, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Norge: Industriproduksjon november, kl. 08.00

Kina: Valutareserver desember

UK: BRC detaljhandel desember, kl. 01.01

Australia: Byggetillatelser november, kl. 01.30