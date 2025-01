Prosafe-aksjen gikk til himmels torsdag etter at boligriggselskapet ble tildelt en lang kontrakt i Brasil. Like før Oslo Børs stengte var oppgangen på rundt 60 prosent.

Dette er imidlertid for russiske prosenter å regne. Prosafe er nemlig i en refinansieringsprosess, og aksjekursen er blitt hamret ned. Selskapet har nå en børsverdi på bare 230 millioner kroner.

Prosafe har tidligere varslet at det vil ha behov for rundt 400 millioner dollar. Dette skal dekke refinansiering av gjeld på 343 millioner dollar, mens resten skal styrke likviditeten i tilknytning til reaktivering og mobilisering av bolirigger.

Selskapet har også tidligere varslet at egenkapital vil være et av elementene i refinansieringen, som ventes gjennomført i første halvår 2025.

– Selv om dette (den nye kontrakten, red.anm) er positivt når selskapet går i dialog med långiverne, blir det en krevende refinansiering, sier analytiker Erik Aspen Fosså i Carnegie.

Da Prosafe i november varslet at det trengte tilførsel av kapital, uttalte analytikeren at selskapet nettopp trengte flere kontrakter.

– Hvis selskapet får forlenget kontrakten på «Safe Zephyrus» og dekket opp litt mer på «Safe Caledonia» i 2026 og på «Safe Concordia» i 2025 og 2026, til de ratene vi tror det kan klare å oppnå, så kan det bli lettere å få til refinansieringen.

Milliardkontrakt

Torsdag meldte Prosafe at boligriggen «Safe Zephyrus» har fått forlenget en kontrakt med Petrobras på 954 dager, eller over to og et halvt år. Det betyr at boligriggen er beskjeftiget til september 2027. Kontraktsverdien er på rundt 109,7 millioner dollar, eller 1,25 milliarder kroner.

– Safe Zephyrus har fungert svært godt for Petrobras (..). Den betydelige forlengelsen viser en vedvarende og økende etterspørsel etter høyspesifikasjonsenheter i regionen, der Prosafe er godt posisjonert for å øke sin markedsandel, uttalte konsernsjef Terje Askvig i Prosafe i en børsmelding fra selskapet.