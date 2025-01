Svenske sosialdemokrater ønsker pristak på matvarer

Socialdemokraterna, Arbeiderpartiets svenske søsterparti, krever en bredere granskning av matvaremarkedet i den europeiske unionen (EU).

– Hvis prisene øker for mye uten noen åpenbar forklaring, må vi kunne beskytte forbrukerne våre, uttalte Adnan Dibrani (S) på en pressebriefing i Stockholm tidligere denne uken.

Matprisene ligger nå på et altfor høyt nivå, mener Socialdemokraterna, som krever at EU-kommisjonen utvider mulighetene for å granske matvaremarkedet i EU.

– Skal kreve et pristak

Ideen er at urimelige prisøkninger eller prisfastsettelser lettere skal kunne oppdages. Derfor vil Dibrani undersøke hele systemet med leverandørkjeder, avtaler og reguleringer.

Ifølge Dibrani sender dette et signal til selskapene om at de blir fulgt med argusøyne, og at presset blir økt for å holde prisene nede.

– Og i ytterste konsekvens, hvis ingenting skjer, skal man kunne kreve et pristak, uttalte Dibrani på en pressekonferanse tidligere denne uken.

Kravet, som er et initiativ fra de svenske sosialdemokratene og som hele partigruppen i Europaparlamentet støtter, er sendt til EU-kommisjonens visepresident Teresa Ribera.

Det skriver det svenske nyhetsbyrået TT.

Ifølge TT håper Dibrani at forslaget kan være på plass før sommeren. Planen er å bygge videre på eksisterende lovgivning som gjelder for individuelle aktører og utvide den.

– Hører hjemme i papirkurven

Forslaget får den svenske næringslivsavisen Dagens Industri til å reagere sterkt.

«Det er å håpe at dette ikke skjer. Populistiske forslag som dette hører ikke hjemme i en markedsøkonomi, men i papirkurven. Det vil ikke gi lavere priser, men redusert mattilbud og tomme hyller», skriver avisen på lederplass.

Dagens Industri mener retorikken om at vanlige folk skal ha råd til å handle mat kan høres rimelig ut.

Avisen hevder at selv representanter fra Socialdemokraterna burde vite at denne typen politiske inngrep i markedet bare fører til uheldige konsekvenser for vanlige folk.

«Venstresiden ser ikke ut til å forstå at selv samfunnskritiske selskaper trenger visse marginer for å kunne drive virksomheten over tid, og at det må være lønnsomt. De synes heller ikke å forstå at pris er en funksjon av flere underliggende komponenter, og ikke noe politikere bør blande seg inn i», skriver avisen.

